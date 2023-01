Diamanty, roboti a 3D software. Italský Robotor vytváří mramorové sochy jako od Michelangela

Italský startup Robotor představil robota, který je ve vytváření mramorových soch údajně téměř tak dobrý, jako jeho lidští předchůdci z éry renesance. „Myslím, že můžeme říct, že jsme na 99 procentech. Ale stále je to lidský dotek co dělá rozdíl. To jedno procento je tak důležité...“ konstatoval zakladatel dotyčné společnosti Giacomo Massari v rozhovoru pro CBS News.

Massari rovněž prohlásil, že „robotická technologie práci nekrade lidem, ale pouze ji zlepšuje“ – což je odvážné tvrzení. Zejména pokud mluvíme o oblasti umění.

Vstupujeme do nové éry sochařství?

„Vytěžený materiál lze dnes i v extrémních podmínkách přeměnit ve složitá díla způsobem, který byl kdysi považován za nepředstavitelný,“ chlubí se Robotor na svém webu.

„Vstupujeme do nové éry sochařství, která již nesestává z rozbitých kamenů, dlát a prachu, ale ze skenování, mračen bodů a designu.“

Netřeba asi dodávat, že jiní lidé tento názor nesdílí. „Riskujeme, že zapomeneme, jak pracovat rukama,“ řekl sochař Lorenzo Calcinai působící ve Florence Cathedral. „Doufám, že určité know-how a znalosti vždy zůstanou… i když čím více se budeme pohybovat kupředu, tím těžší bude je zachovat.“

Podívejte se na Robotory v akci: