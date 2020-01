DigiD8: Domluvte si genetické rande přes internetové seznamky

Harvardský genetik George Church rozhodně nepatří k tuctovým osobnostem. Když se v závěru jedné televizní reportáže v pár větách zmínil o tom, že hodlá spustit firmu DigiD8 a distribuovat jejím prostřednictvím internetovým seznamkám stejnojmennou aplikaci, sklidil zdrcující kritiku. Obvinění z eugeniky nepatřila k těm nejostřejším. Padaly i odsudky spojující Churche se zrůdnou nacistickou ideologií.

Čím americký genetik televizní diváky tak naštval? Internetové seznamky „párují“ své zákazníky podle jejich zájmů, koníčků, názorů. Church navrhuje rozšířit obvyklá kritéria o vlohy podmiňující vznik závažných dědičných chorob. Zákazník by se podrobil genetickým testům, při kterých by byly určeny varianty jeho genů pro zhruba sto dvacet nejzávažnějších dědičných chorob. Není to zase tak moc. Celkový počet známých dědičných chorob se odhaduje na sedm tisíc.

Klient může nést v dědičné informaci mutace hned pro několik onemocnění, ale sám je zdravý, protože poškozenou vlohu zdědil jen od jednoho z rodičů a druhý mu předal vlohu neporušenou. O tom, zde se klientovi narodí dítě s dědičnou chorobou, spolurozhoduje dědičná konstelace jeho partnera.

Pokud si i ten nese v dědičné informaci jeden poškozený gen pro tutéž dědičnou chorobu, je šance na narození dítěte s dědičným onemocněním jedna ku třem. I zdravým „přenašečům“ poškozených genů se tedy může narodit zdravé dítě. Ale jisté to není.

Pokud se spolehnou na slepou náhodu, hrají o osud svých dětí genetickou ruletu. Dnes dochází takhle „ruletově“ k drtivé většině početí, protože jen málokdo ví, zda a jaké geny má poškozené. Lidé to risknou a doufají, že to dobře dopadne.

Eliminace rizik

Church navrhuje systém, který by riziko narození dědičně postižených dětí eliminoval. Klient by zadal do svého profilu na internetových stránkách seznamky obvyklé údaje a navíc i kód pro DigiD8. Tím by se do systému dostaly výsledky jeho genetických testů.

Klient sám by se o výsledcích testů nic bližšího nedozvěděl. Ty by samozřejmě zůstaly utajené i všem ostatním lidem. Když by pak algoritmy seznamky vybraly pro klienta nejlepší partnery, aplikace DigiD8 by z nich vyloučila ty, s kterými by mohl klient počít dítě s dědičnou chorobou. O tom, kdo byl z výběru vyloučen a proč, by se opět nikdo nic nedozvěděl.

Church odhaduje, že ze dvaceti partnerů vybraných seznamkou podle obvyklých kritérií by DigiD8 vyloučil v průměru jednoho. Nedocházelo by tedy k nějak drastickému zúžení výběru. Přitom jako prevence dědičných chorob by to bylo poměrně jednoduché a levné. Navíc by přitom nikdo nezískával stigma „nosiče“ dědičné choroby.

Pochopení pro neuroatypikály

Mnozí Churchovi vyčítají, že genetiku do seznamování a plánování rodičovství vůbec tahá. Ani jeho snaha zabránit početí dětí s vážnými dědičnými chorobami se nesetkala s velkým pochopením. Ozvali se například neslyšící, kteří si Churchovy plány vyložili tak, že genetik považuje postižené lidi za méněcenné.

Church má ale pro lidi s dědičnou zátěží pochopení. Sám trpí dyslexií, poruchami pozornosti a narkolepsií. Všechny tyto poruchy mají genetické pozadí. Přesto je Church nebere jako nějaký handicap. Spíše je vnímá pozitivně jako nedílnou součást své „netuctové“ osobnosti.

Podobně nahlíží i na lidi ve svém okolí. Je znám tím, že do svého početného týmu rád přijímá lidi, kterým říká „neuroatypikálové“. Jde zhusta o lidi s nestandardními osobnostními rysy, kteří ale vynikají tvůrčími schopnostmi potřebnými pro špičkovou vědeckou práci.

Budou seznamky v dohledné době vybírat partnerské páry i s přihlédnutím ke stavu jejich dědičné informace? O tom nerozhodne ani Church, ani jeho kritici. Konečné slovo budou mít klienti. Pokud o tento typ služby projeví dostatečný zájem, tak se DigiD8 zcela jistě rozjede. Ale právě o tom mnozí pochybují. Podle těchto skeptiků si lidé nechtějí vybírat partnery na základě nějakých silně racionálních kalkulací. Ve vztazích vsázejí mnohem víc na dojmy a emoce.