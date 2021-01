Displej přes celou palubní desku: Mercedes ukázal systém MBUX Hyperscreen

Obrazovky všude, kam se podíváte. Tak vypadá budoucnost infotainmentu v podání stuttgartské značky. Jako první tuto novinku dostane elektrický sedan EQS.

Vůbec první dotyková obrazovka se v autech objevila v roce 1986 v Buicku Riviera. Od dob nazelenalých symbolů písmenek tato technika urazila dlouhou cestu, jejíž prozatím poslední kapitolou je ovládací a multimediální systém MBUX Hyperscreen.

Nový systém od Mercedesu je tvořen několika obrazovkami, které jsou zapuštěny do lesklého a po okrajích zakřiveného podsvíceného panelu o šířce 141 centimetrů. Displeje ve střední části palubní desky a před spolujezdcem využívají technologii OLED kvůli co nejživějším barvám a také velmi tmavým vypnutým pixelům, které nebudou kontrastovat se zbytkem tmavého panelu. Grafika se nese v duchu kombinace modré a oranžové barvy. Moderněji má působit také zobrazení na přístrojovém štítu, to nyní znázorňuje zrychlení a také probíhající rekuperaci při zpomalování ve formě G-indikátoru.

Mercedes-Benz se chlubí, že všechny funkce jsou okamžitě dosažitelné bez nutnosti hrabat se v podsekcích různých menu. Pod dotykovými obrazovkami je celkem 12 aktuátorů, které poskytují haptickou odezvu po stisknutí. Po hardwarové stránce systém Hyperscreen využívá osmijádrový procesor a 24 GB operační paměti. Stejně jako předchozí verze MBUX se má učit a přizpůsobovat návykům řidiče – navrhovat časté cíle nebo telefonické kontakty v obvyklých časech, dle zvyků spínat vyhřívání nebo třeba aktivovat zvýšení světlé výšky při nájezdu do pozemních garáží podle údajů z GPS.

Vůbec poprvé se tato novinka objeví v elektrickém sedanu Mercedes-Benz EQS, který by měl přijít na trh už v letošním roce. U něj automobilka slibuje dojezd až 700 kilometrů.

Článek připravila redakce Autorevue.cz