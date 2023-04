Divná krabicoidní motorka dostane nástupce. Vejde se do kufru auta a baterie stačí na dojezd 100 kilometrů

Čínský výrobce motocyklů FELO představil svůj nejnovější skládací skútr, který je v podstatě moderním zpracováním staré klasiky Honda Motocompo. Nový model M One se může hodit například k dojetí „poslední míle“, informuje web Electrek.

Navazuje na legendu

Motocompo byl inovativní kompaktní motocykl, který Honda představila v roce 1981. Motocompo byl navržen tak, aby se vešel do kufru malých automobilů, jako je Honda City, a vyznačoval se minimalistickým, krabicovým designem se skládacími řídítky a sedadlem, díky čemuž byl snadno přenosný a skladný.

Původně byl poháněn malým dvoutaktním motorem o objemu 49 cm3. Přestože se Motocompo přestal vyrábět již v roce 1983, získal si díky svému osobitému designu a praktičnosti oddané fanoušky a trvalé místo v historii inovativních řešení dopravy po městě.

Není proto velkým překvapením, že se řada výrobců, včetně Hondy, snaží o vzkříšení tohoto segmentu. Starý design pochopitelně přichází s vylepšenými a novými technologiemi. Jedním z největších rozdílů proti předloze je nahrazení spalovacího motoru elektromotorem.

Skútr do kufru

Firma FELO nyní přichází s překvapivě věrnou interpretací klasického designu. Moderní skládací motocykl se jmenuje M One a je opravdu malý. Váží pouhých 37 kilogramů, což je ještě méně než původní Motocompo s pohotovostní hmotností 45 kilogramů.

Skládací skútr používá malý celoodpružený rám a původní spalovací motor o objemu 49 cm3 nahrazuje elektromotorem o maximálním výkonu 1 000 wattů. Baterie s napětím 48 voltů a kapacitou 20 Ah stačí dle výrobce na ujetí až 100 kilometrů.

Předpokládaná maximální rychlost se pohybuje někde mezi 25 a 35 km/h, nicméně původní Honda Motocompo také nebyla žádný raketový stroj. Na tachometru měla uvedenou maximální rychlost 50 km/h, přičemž většina zdrojů uvádí, že se dokázala rozjet nanejvýš na 30 km/h a lehčí jezdci prý dokázali vyvinout ještě o něco málo vyšší rychlost.

Jako malý člun

Smyslem malého skládacího motocyklu však není rychlost. Jeho hlavním benefitem má být prodlouženi dojezdu, aniž by majitel musel jezdit autem. Dojíždějící by teoreticky mohl přijet malým autem z předměstí a zaparkovat na okraji města. Pak by mohl použít M One k dojezdu do cílové destinace. Ve své podstatě jde o podobný princip, na kterém fungují čluny na plachetnicích.

Další zajímavou vlastností modelu M One je funkce V2L (vehicle to load). Díky zásuvce s výstupem 220 V se střídavým proudem může napájet drobné elektrické spotřebiče přímo z baterie motocyklu. Skútr tak může posloužit jako náhradní zdroj elektrické energie při výpadcích dodávek elektřiny.

Cena FELO M One se má údajně pohybovat kolem 2900 amerických dolarů, tedy v přepočtu okolo 62 tisíc korun. Novinka se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku a lze předpokládat, že nejprve bude k dispozici pouze v Číně a možná i v Japonsku.