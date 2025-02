Divotvorný hrnec za 38 tisíc. Největší inovací Thermomixu TM7 je černá barva, ale vaše manželka ho stejně bude chtít

Mohla to být další z každodenních desítek tiskových zpráv, u které jsem si pořádně nepřečetl ani celý nadpis, ale náhodou šla kolem manželka a poučila mě, že divotvorné hrnce Thermomix jsou naprostým hitem v diskuzích a na sociálních sítích, kde se pohybují převážně dámy. Ok, pánové (vycházím ze znalosti demografie publika Živě.cz), tak tomu dáme šanci a podíváme se, co tenhle gadget umí.

V tiskovce jsem se dočetl, že Thermomix je dnes mnohem víc než jen spotřebič, je to „integrovaný ekosystém kombinující špičkový hardware s digitální platformou receptů Cookidoo“. Až někde úplně jinde jsem se dočetl, že jde o pokročilý kuchyňský robot, do kterého naskládáte potřebné ingredience, spustíte požadovaný program/recept a Thermomix zařídí zbytek. Umí vážit ingredience, míchat, mixovat, sekat, hníst těsto, vařit v páře, smažit...

Obsluhuje se na 10" displeji, přímo tam si vyberete recept, návod vás provede kroky, které musíte udělat vy, až do bodu, kdy vaření převezme automat. Když je hotovo (nebo vás robot potřebuje k dalšímu kroku), dostanete notifikaci na mobil. Přístroj je připojený k internetu, umí si stáhnout nové recepty i aktualizaci softwaru, která přidá nové funkce nebo vylepší schopnosti.

Vzhledem k charakteru Thermomix na jeden zátah pochopitelně nepřipraví pečenou kachnu s knedlíkem, zelím a tiramisu. Ale samotný kynutý a v páře uvařený knedlík zvládne, umí například rizoto, dobrý je na polévky a omáčky, domácí zmrzlinu atd. Představu si udělejte přímo na Cookidoo.

Nový model se jmenuje Thermomix TM7 a podle tiskové zprávy je jeho největší inovací, že je černý. Potvrzuje to i vyjádření vrcholného představitele firmy: „Černá je nová bílá,“ vysvětluje Jan Delfs, vedoucí globálního designu společnosti Vorwerk, která řadu Thermomix vyrábí. Co dodat…

Kromě toho má TM7 větší displej, vylepšenou mixovací nádobu, lepší izolace déle udrží stálou teplotu pokrmů, motor je výkonnější a tišší.



V tiskových materiálech je i pár pěkných fotek z výroby.

Kde a za kolik

Poměrně rychle jsem zjistil, že TM7 nekoupíte na Alze, ani v Datartu. Vorverk prodává pouze přímo prostřednictvím svých obchodních zástupců. Nečekejte ani široké portfolio od jednoduchých přístrojů po složité a drahé. Thermomix jede na generace, takže TM7 má stavět na úspěších modelu TM6, kterého se po celém světě prodalo 8 miliónů. Už jste asi pochopili, že nejsem expert na kuchyňskou techniku, ale tohle mi přijde jako solidní úspěch. Zvláště vzhledem k tomu, kolik Thermomix stojí.

Thermomix TM7 si můžete předobjednat na webu českého Vorwerku. Stojí 37 995 Kč a první dodávky proběhnou v dubnu.