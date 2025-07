DJI FlyCart 100 je mamut mezi komerčními drony. Nový létající náklaďák má vzletovou hmotnost až 150 kilogramů

DJI na svém domácím čínském trhu představilo mamuta mezi drony – novou generaci létajícího náklaďáku FlyCart 100.

Jen pro představu, jak je tato řada masivní: Dosavadní etalon FlyCart 30, který je k dispozici i u nás, se pyšní maximální vzletovou hmotností 95 kg a úctyhodnými rozměry 2,8×3,1 metrů. Unese 40 kg užitečného nákladu.

80 kilogramů nákladu a plné baterie za 9 minut

No dobře, ale toto je už minulost – přinejmenším v Číně. FlyCart 100 totiž z hlediska výkonu strčí do kapsy rovnou dvě efccétřicítky. Náklad poskočil až na 80 kg a maximální vzletová hmotnost atakuje 150 kg. Na fabie to přepočítávat nebudeme, ale je to ekvivalent 602 rekreačních kvadrokoptér DJI Flip.



Unese 80 kg užitečného nákladu, který snese na 30 navijáku

Dron se pyšní výškovým dostupem až 6 000 m n.m. a o šťávu se stará volitelně jeden, anebo rovnou dva lithiové akumulátory s kapacitou 41 Ah a podporou hot-swappingu (výměnou za chodu).

Dobíjecí stanice do nich pustí 15 kW energie, a tak jsou plně k dispozici už během pouhých 9 minut.

Dolet až 26 kilometrů bez zátěže

S jedním akumulátorem a plným nákladem uletí nová Stovka 6 kilometrů, se dvěma akumulátory 12 kilometrů, no a bez zátěže třeba v režimu průzkumného letounu úctyhodných 26 kilometrů.

Rádiový přenos včetně obrazu skrze protokol DJI O4 dosáhne do vzdálenosti jen o něco menší: 20 kilometrů. Jako záložní rádio se pak používá 4G modem a mobilní síť.



Ano, i FlyCart 100 je skládací, do turistického batůžku se ale tentokrát už nevleze

Stejně jako u dalších transportních dronů nechybí třicetimetrový naviják, který snese náklad k zemi, aniž by musela koptéra přistávat.

Čtveřice duálních rotorů a 1,5metrovými listy

O pohon se stará čtveřice duálních rotorů, dron jich má tedy dohromady osm a točí se na nich 157 centimetrů dlouhé listy vrtulí.



O let se stará čtveřice duálních rotorů s 1,5m listy

Toto je prostě už kvadrokoptéra, kterou si jen tak do batůžku nestrčíte. Uvidíme, jestli se později dostane i do Evropy.

U nás se o trh s profesionálními drony DJI stará třeba Telink se kterým jsme na jaře natočili podcast a bavili se o tom, jestli už s koptérami od DJI létají i tuzemští zemědělci.