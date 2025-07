DJI už drony nestačí. Za pár dnů představí svůj první robotický vysavač Romo

Výrobci robotických vysavačů by měli být na pozoru, do boje o špinavé podlahy totiž co nevidět vstoupí i dravé DJI se svým vlastním robotickým vysavačem Romo.

První rozmazané fotografie a spekulace se začaly šířit na sociálních sítích už na jaře, teď už je to ale nejspíše opravdu černé na bílém – tedy přinejmenším v domácí Číně.

DJI by tam mělo představit svoji první mašinu už příští týden, 6. srpna. Jestli se dostane i na západní trhy, zůstává zatím velkým otazníkem.

Průhledný kryt a čelní optoelektronika místo lidarové věžičky?

Podle uniklých fotek a snímků z propagačních materiálů se celý systém skládá ze samotného vysavače a doku s automatickým výměníkem odpadu, jak to známe i z ostatních modelů vyšší třídy. Romo ale zaujme oblými křivkami a průhledným krytem, který odhaluje jak nitro mašiny, tak dobíjecího doku.

Pokud nás nešálí zrak, vysavač zaujme také absencí tolik typické horní věžičky pro rotující laserový dálkoměr – lidar. Namísto toho na fotografiích vyniká čelní průhled pro optoelektroniku. Pokud věžička opravdu chybí, vysavač by se mohl pyšnit nízkým profilem, což ocení majitelé nábytku na menších nožkách.

Vše doplňuje mobilní aplikace s mapou bytu. Na první pohled nikterak nevystupuje z řady. Vidíme v ní editor místností a sektorové čištění výběrem obdélníku na plánku.

Mělo by se Xiaomi bát?

DJI je dlouholetá jednička na poli rekreačních i profesionálních dronů, kde v poslední dekádě v podstatě zlikvidovala konkurenci díky své skvělé elektromechanické i digitální stabilizaci obrazu a výborné avionice. Lze předpokládat, že některé tyto prvky včetně inerciální navigace promítne i do vysavače.



Snímek údajné mobilní aplikace pro vysavač DJI ROMO

DJI zároveň není na poli pozemních robotů úplným nováčkem, před šesti lety totiž představilo výukovou programovatelnou čtyřkolku RoboMaster S1.

Pokud čínský výrobce zkraje srpna novinku skutečně ukáže a nabídne i na dalších trzích, může zamíchat kartami na scéně, které dílem patří dalšímu asijskému výrobci Xioami a jeho populární řadě Roborock.