Dlouho očekávaná zpráva NASA o UFO neobsahuje téměř nic zajímavého

NASA konečně zveřejnila svou dlouho očekávanou zprávu o UFO, resp. UAP („unidentified aerial phenomena“). Má přes 30 stran… a nedozvíte se z ní téměř nic nového. Ne tedy, že by se dal předpokládat opak.

Jmenovaná kosmická agentura v tomto dokumentu mj. uvádí, že při zkoumání fenoménu UAP (které bude mít v budoucno na starost nový ředitel, jehož jméno nicméně nebylo zveřejněno) bude používat pokročilé technologie včetně umělé inteligence a strojového učení. Kromě toho se zavázala sdílet data transparentněji než dosud a do jejich shromažďování více zapojit veřejnost.

Na úplně poslední stránce si pak můžete přečíst, že „není žádný důvod k závěru“, že za stovkami pozorování UAP, které NASA dosud vyšetřovala, stojí mimozemšťané.

Vědcům chybí kvalitní data

Nicola Fox ze Science Mission Directorat nicméně UAP označila za „jednu z největších záhad naší planety“, a to hlavně kvůli nedostatku vysoce kvalitních dat.

„Obvykle nemáme dostatek dat, která by mohla být použity k vytvoření definitivních vědeckých závěrů o povaze a původu UAP,“ postěžovala si.

Zpráva sice netvrdí, že mimozemský život existuje, ale současně tuto možnost ani nevylučuje. Místo toho spekuluje o „potenciální neznámé mimozemské technologii“, která by mohla působit v zemské atmosféře. A to je asi tak vše, co stojí za zmínku...