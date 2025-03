Starship dnes nepoletí. SpaceX pozastavilo odpočet 40 sekund před startem. A pak ho úplně zrušilo

Oživeno 00:55 | SpaceX kvůli komplikacím nejprve pozastavilo odpočet v čase T-40 sekund, aby po několika minutách čekání ukončilo dnešní pokus o start. Takové věci se holt stávají, není to poprvé a můžeme jen doufat, že se osmý integrovaný testovací let Starshipu uskuteční co nejdříve.



Dneska to nevyšlo

Nechceme to zakřiknout, u raketových startů totiž divák nemá nikdy jistotu, ale dnes raději nechoďte spát! Krátce po půlnoci v 00:30 našeho času se totiž otevírá okno pro v pořadí už osmý let největší rakety všech dob Starship.

Živý přenos v češtině:

Co letí: 8. integrovaný testovací let Starship Super Heavy (IFT-8)

8. integrovaný testovací let Starship Super Heavy (IFT-8) Charakter letu: 1. stupeň přistane v Texasu, 2. do vod Indického oceánu

1. stupeň přistane v Texasu, 2. do vod Indického oceánu V kolik to letí: V následujících dnech, upřesníme

V následujících dnech, upřesníme Odkud to letí: Texaský kosmodrom SpaceX v Boca Chica

Texaský kosmodrom SpaceX v Boca Chica Původní živý přenos v angličtině: Web mise na stránkách SpaceX

Při posledním lednovém startu to dopadlo tak napůl. První stupeň Super Heavy úspěšně sestoupil zpět k pobřeží Mexického zálivu a přistál na rampě, kde jej zachytila ramena Mechazilla. Samotná loď Starship se ale krátce po oddělení odmlčela a aktivovala sebedestrukční mechanizmus.

Lednová záře trosek nad Karibikem

Jak ovšem říká klasik, na všem špatném je třeba vždy hledat nějaká ta pozitiva, celý Karibik proto tehdy na nebi sledoval nádhernou podívanou. Zbytky rakety se totiž proměnily v roj meteorů, který proťal večerní oblohu od Kuby po Dominikánskou republiku.

Dnes už víme, co se přesně stalo. Krátce po odpojení a pokusu o zažehnutí motorů Starshipu došlo k neočekávanému silnému pnutí, roztržení některých částí pohonného systému a palubní počítač zcela správně a už plně autonomně (po ztrátě rádiového spojení) nařídil, ať se loď sama zničí.

Starship se pokusí vypustit falešné družice

Minulost ale nechme minulostí a pojďme si připomenout, co nás čeká v noci z pondělka na úterý. Scénář bude prakticky totožný jako v lednu. Pokud vše půjde jako po másle, můžeme se opět těšit na Mechazillu a samotný Starship se pak pokusí poprvé vypustit makety družic.



Základní schéma integrovaných testovacích letů Starship Super Heavy

Mají velikost satelitů Starlink nové generace a SpaceX tím dává mimo jiné najevo, že se pomalu dostává do další fáze testování. Protože se zatím ve všech případech jednalo o suborbitální let a osmý start nebude výjimkou, Starship i makety si zhruba o hodinku později přitáhne zpět zemská gravitace. Družice shoří a loď stejně jako minule zamíří do teplých vod Indického oceánu.

Časová osa nejzajímavějších okamžiků letu:

00:00:00 – Zážeh motorů

– Zážeh motorů 00:02:40 – Hot staging / Oddělení lodi od prvního stupně

– Hot staging / Oddělení lodi od prvního stupně 00:06:57 – První stupeň Super Heavy přistává na rampě s Mechazillou

– První stupeň Super Heavy přistává na rampě s Mechazillou 00:17:24 – Test vypuštění maket družic Starlink

– Test vypuštění maket družic Starlink 00:37:28 – Test zapálení motorů Raptor ve vesmíru

– Test zapálení motorů Raptor ve vesmíru 00:47:22 – Starship vstupuje do atmosféry

– Starship vstupuje do atmosféry 01:06:26 – Přistání do vod Indického oceánu

Blíží se chvíle, kdy přistane i Starship

Opravdu se ale blíží další fáze, inženýři si proto už vyzkoušejí i některé technologie pro bezpečný návrat a přistání Starshipu v Texasu. Zatím to ještě není na pořadu dne, už se to ale blíží.

Hezkým příkladem jsou výčnělky na těle rakety, o které se Super Heavy zarazí při přistávání na rampě. Starship je už má také, byť zatím nejsou součástí nosné konstrukce lodi. Během následujícího letu ale bude SpaceX zkoumat, co s nimi udělají vysoké teploty při vstupu lodi do atmosféry.



Přesun lodi Starship k rampě

Stejně tak si inženýři opět otestují několik různých technologií tepelného štítu včetně destiček s aktivním chlazením. I zde je třeba připomenout zásadní rozdíl mezi prvním a druhým stupněm.

Start v 00:30 je ideál, raději se připravte na čekání

Boostery falkonů i Super Heavy se vracejí z mnohem nižších hladin a při návratu nepotřebují masivní štít. Loď ale bude čelit extrémním teplotám podobně jako někdejší raketoplány, které po přistání vyžadovaly poměrně drahý a náročný servis. Pokud má být Starship rentabilní a flexibilní, ekonomicky co nejefektivnější štít je základem celého byznysu rakety.



První stupeň Super Heavy před monátží toho druhého – samotné lodi Starship

Takže dost řečí, přejeme dobrý vítr a držíme palce, ať to po půlnoci vyjde. Není to rozhodně samozřejmost, předvojem Starshipu měl být totiž dnešní první komerční start evropské rakety Ariane 6. Bohužel to ale nedopadlo a let byl už podruhé odložen.

Stejně tak platí, že čas 00:30 představuje pouze začátek přiděleného okna a nikoliv okamžik startu. Pokud operátoři usoudí, že se kvůli nejrůznějším důvodům do okna nevejdou (počasí, podmínky na místě, anomálie aj.), odloží start na následující dny. Dáme vám rozhodně vědět.