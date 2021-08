Dnešní NASA Picture of the day ukazuje, proč je lepší sledovat perseidy na Slovensku než v Česku

Koncem tohoto týdne nastanou nejlepší podmínky pro sledování perseid a chce na to upozornit i NASA. Esteticky vděčné meteorické roje jsou námětem dnešního (9. srpna 2021) Astronomy Picture of the Day a k překvapivě jde o montáž dvou obrázků z Česka a Slovenska.

Na první pohled snímky jako by navazovaly Mléčnou drahou i horizontem krajiny. Druhý pohled odhalí, že jde o dvě rozdílné scény. A je tu ještě pečlivější třetí pohled, který nese hlubší poselství a návod, kde sledovat perseidy.

Levá slovenská strana kompozice je tmavší (stupeň 2 Bortleovy stupnice), je na ní vidět více slabších drah a ty silnější jsou kontrastnější, efektnější. Zatímco na pravé české straně je evidentně více světelného smogu (stupeň 4) a vidět jsou pouze silnější dráhy. Vzkaz je tedy jasný – pokud počasí dá (a předpověď tomu zatím nasvědčuje), perseidy koncem týdne uvidíte i poblíž měst, ale když si uděláte výlet do temnějších oblastí, zážitek se znásobí.

Jak takovou oblast vhodnou ke sledování noční oblohy najít, napoví Mapa světelného znečištění a červencový pořad Z VESMÍRU: