Do Česka dorazila nejlevnější Tesla. Čtyřkolka Cyberquad se vejde pod 50 tisíc

Není to překlep. Nejlevnější elektrické vozítko značky Tesla opravdu koupíte pod 50 tisíc korun, ale auto to pochopitelně není. Cyberquad pro děti je malá čtyřkolka, zmenšenina velkého quadu, který se v prosinci 2019 jako by mimochodem objevil na světové premiéře Tesly Cybertruck.

Dětská verze se v domovských USA prodává od prosince 2021, v říjnu 2023 se objevuje i v nabídce českého e-shopu. Přikoupit si můžete i textilní kryt nebo mikinu.

Všechny výše jmenované cyber-stroje spojuje ocel, hranatý design a LED světla. Dětský quad má ocelový rám, odpružené sedlo a zadní nápravu a zadní kola brzdí kotoučové brzdy. Li-ion baterie stačí na dojezd až 19 km a motor má výkon 350 W, což nezní zle, ale maximální rychlost 13 km/h bude pro některé divočejší ratolesti trochu nuda (doporučený věk je 8 až 12 let). Hmotnost vozítka je 55 kg a unese 68 kg.