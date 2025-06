Do Česka přichází „Lovec Tesel“. Xpeng začíná se třemi modely, drony pro osobní přepravu jsou zatím jen na efekt

Je to sotva pár týdnů, co automobilka BYD oznámila vstup na český trh a už tu máme dalšího čínského hráče. Do Česka přichází automobilka Xpeng, která se specializuje čistě na elektroauta. A sebevědomí jí nechybí.

Její dosavadní příběh je působivý. Vznikla teprve v roce 2014 jako obyčejný startup a už za čtyři roky dokázala představit svůj první elektromobil, SUV Xpeng G3. V roce 2023 v ní koupil 5% podíl Volkswagen, který s ní teď vyvíjí novou architekturu pro svá elektroauta, která chce prodávat v Číně.



Prvotina někdejšího startupu: SUV Xpeng G3

Jasně hovoří i čísla. V domovské Číně sice Xpeng nedosahuje prodejů na úrovni BYD, ale už se probojoval mezi deset nejpopulárnějších výrobců elektroaut v Číně a dál roste. Dalším z cílů je Evropa, a teď přichází na řadu i Česko.



Xpeng se nebojí ani odvážnějších konceptů. Vyvíjí i tento dron pro osobní přepravu a přivezl jej i do Prahy, aby novinářům řekli, že nelétá, takže tento projekt stále zůstává záhadou a spíš má jen upoutat pozornost.

Xpeng vyvíjí i humanoidního robota jménem Iron, kterého chce nasadit do svých továren.



V poslední době zaujal také Xpeng AeroHT – minivan, který v nákladovém prostoru skrývá dron schopný nést dvě osoby. Tento odvážný koncept by se měl dostat do výroby, továrna prý už roste.

Dorazil i nejvyšší šéf

Xpeng s velkou pompou uspořádal představení v Praze, přiletěl osobně i prezident celé automobilky Xiaopeng He. Zdůrazňoval, že výhodou Xpengu je, že vyrábí pouze elektroauta, díky čemuž mají být lepší a propracovanější.

Prezident jmenoval jedinou další takovou automobilku: Tesla. A inspirace Teslou je na vozech Xpeng silně vidět, i když to firma nerada přiznává. Jde o interiér, technologie, třídy aut atd. Automobilce se dokonce v Číně říká „lovec Tesel“, protože míří na stejné zákazníky se srovnatelným produktem. Zástupci firmy o tom hovoří jako o segmentu prémiových elektroaut.

O import se stará švédský Hedin Mobility Group, showroomy mají být v šesti českých městech. V Česku hodlá Xpeng pro začátek prodávat tři modely:



Sportovní sedan P7. Další obrázky najdete po kliknutí v galerii.



SUV kupé G6.



A luxusní SUV G9.

Hromada senzorů pro autonomii a vlastní AI čipy

Všechny tři vozy mají vlastní asistenční systém XPILOT, který pomocí 12 ultrazvukových senzorů, 11 kamer a 5 radarů neustále sleduje okolí vozu a umožňuje částečně autonomní jízdu – navigovanou jízdu po dálnici, inteligentní parkování či automatické předjíždění. Je tu i funkce Memory Parking, kdy si vůz pamatuje konec cesty a sám ji dokáže dokončit a zaparkovat k domu.

Vše je integrované do operačního systému XOS Tianji, který se prohání na rozměrném dotykovém panelu s 3D rozhraním. Slouží k ovládání všech funkcí a zobrazování veškerých dopravních a technických informací. Nechybí ani hlasové ovládání a přidružená mobilní aplikace, pomocí které si můžete na parkovišti přivolat svůj vůz, zkontrolujete stav baterie, na dálku aktivujete klimatizaci atd.

XOS Tianji byl pro automobilku velký skok, podle ní se jedná o jejich první plnohodnotný AI systém (při představení padaly výrazy jako neuronová síť XNet, velký plánovací a řídicí model XPlanner a velký jazykový model XBrain). Vše má zvyšovat inteligenci řízení a jízdní komfort, na výběr je z 1 620 (!) jízdních režimů. Xpeng dokonce tvrdí, že si vyvíjí vlastní AI čipy.

U baterií bylo trochu faux paus, kdy český zástupce automobilky nedokázal vyjmenovat, co přesně nabízí, naštěstí později pomohl sám prezident. Modely G6 a G9 jsou vybaveny 800voltovou architekturou, takže mohou být nabíjeny výkonem až 300 kilowattů, díky čemuž je nabíjení velmi rychlé.

Dojezd, dostupnost a ceny

Automobilka deklaruje, že varianta sedanu P7 s označením AWD Performance má dojezd až 576 kilometrů a z 0 na 100 km/h dokáže zrychlit za 4,1 sekundy. Model G6 Long Range má baterii o kapacitě 87,5 kilowatthodiny s dojezdem až 550 kilometrů. SUV G9 ve verzi RWD Long Range zvládne až 570 kilometrů. U všech vozů je možné nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem.

Ceny v Česku:

Xpeng G9: od 1499 900 Kč

Xpeng P7: od 1 229 900 Kč

Xpeng G6: od 1 119 900 Kč

Xpeng doufá, že do tří let získá desetinu českého trhu s elektromobily.