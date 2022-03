Do elektronického válčení se zapojí i dělostřelectvo. Bude odpalovat prostředky elektronického boje

Význam elektronického boje pro moderní válčení stále vzrůstá. Vědci a inženýři americké armády pracují na tom, aby se na elektronickém boji mohlo podílet i klasické dělostřelectvo. Jde o to, aby bylo možné prostředky elektronického boje odpalovat na bojiště pomocí dělostřeleckých systémů.

Vojenské výzkumné středisko Picatinny Arsenal spojilo síly s americkou společností SRC Inc. a společně se podílejí na výzkumném projektu, jehož cílem je vývoj prostředků elektronického boje pro dělostřelectvo. Využívají přitom technologii Silent Impact, která je založená na dělostřelecké munici ráže 155 mm, schopné dopravit takové prostředky na území protivníka.

Tento systém je schopný vystřelit projektil s prostředky pro elektronický boj, jako je rušení komunikace, a aktivovat je už během letu. Po vystřelení se takové projektily snášejí na padácích, takže zůstávají delší dobu ve vzduchu.

Elektronický boj může pokračovat i poté, co projektil dosedne na zem. Systém rovněž nabízí pokročilý elektronický průzkum a pozorování, s pořizováním cenných taktických informací o protivníkovi.

Testy při ostré střelbě již koncem letošního roku

Zmíněné prostředky elektronického boje pro dělostřelectvo jsou navržené tak, aby je bylo možné umístit do standardních dělostřeleckých nábojů. Mike Ryan z vedení společnosti SRC předpokládá, že na testy systému s technologii Silent Impact při ostré střelbě dojde na konci letošního roku. Během tří až čtyř let by se tato speciální munice měla objevit ve výzbroji vojenských jednotek.

Strategie dělostřeleckého elektronického boje by měla zahrnovat „3D“, anglicky „distruption, decoy & deception.“ Disruption čili narušování počítá s rušením radarů, komunikace a dalších rádiových či mikrovlnných systémů protivníka.

Decoy & deception, čili návnada a podvod zase spočívají v matení protivníkových systémů a zpravodajců falešnými signály. Podle Ryana by v případě rozsáhlého použití takové munice mohl být účinek na protivníka a jeho operace devastující.