Do Slunce narazil úlomek obří komety. Incident zachytila sonda NASA a ESA

V neděli ráno do našeho ohnivého Slunce narazil kus komety. Incident zachytily koronagrafy na palubě kosmické sondy SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Zhruba osmivteřinový klip ukazuje něco, co vypadá jako kolize sněhové koule s CD diskem.

„Kometa odsouzená k zániku byla téměř jistě ‚Kreutz sungrazer‘, úlomek z obří komety, která se rozpadla před mnoha staletími,“ napsal astronom Tony Phillips pro SpaceWeather.

„Roj těchto úlomků obíhá kolem Slunce, přičemž každý den se alespoň jeden z nich dostane příliš blízko a rozpadne,“ dodal.

Tento konkrétní fragment byl ovšem neobvykle velký, což je ostatně hlavní důvod, proč jeho zkáza upoutala tolik pozornosti.

Pro úplnost doplňme, že sonda SOHO byla vypuštěna 2. prosince 1995. Jejím úkolem je sledovat Slunce, s čímž začala v květnu následujícího roku. Jde o společný projekt ESA a NASA.