Do Sluneční soustavy už nejspíše doputovali první vetřelci z Alfa Centauri. Je jich milion a snad jsou jen z kamení a ledu

Zvláště v mladých planetárních systémech dochází k mnoha interakcím, při kterých gravitační síly doslova odhodí celé planety. Ve vesmíru se díky tomu nachází mnoho bludných těles bez hvězd. Podobné smetí pak může po pár desítkách až stovkách milionech let doputovat až k nám. Mnoho z nich proletí nepozorovaně, některé ale můžeme odhalit.

Pro příklady nemusíme chodit příliš daleko. V roce 2017 prolétla Sluneční soustavou „doutníková“ kometa 'Oumuamua, o dva roky později pak hybrid komety a asteroidu 2I/Borisov. V obou případech se jednalo o objekty, které nepocházely ze Sluneční soustavy, ale zrodily se v cizím planetárním systému.

Milion vetřelců a přilétají další

Cole Gregg a Paul Wiegert nyní vydali studii, ve které se zaměřili na nejbližší hvězdný systém od Slunce. Alfa Centauri se nachází 4,3 světelných let od nás. Tvoří ho dvě hvězdy podobné Slunci, které obíhají okolo společného těžiště ve vzdálenosti 23 AU od sebe (1 AU je vzdálenost Země od Slunce). Okolo nich pak ve vzdálenosti přibližně 8200 AU obíhá červený trpaslík Proxima Centauri, u kterého byla objevena nejméně jedna planeta.



Schéma Sluneční soustavy, pozice Oortova oblaka i Alfa Centauri

Nová studie naznačuje, že pokud Alfa Centauri vyvrhuje tolik materiálu jako Sluneční soustava, pak by se už dnes mohlo ve Sluneční soustavě nacházet milion objektů o velikosti nad 100 metrů, které se k nám dostaly z Alfa Centauri. Většina z nich bude v Oortově oblaku, který tvoří kometární jádra a nachází se 5 až 100 tisíc AU od Slunce.

Do Oortova oblaka by se mohlo i dnes dostávat až 50 objektů z Alfa Centauri ročně. Podle autorů ale existuje šance jen jedna ku milionu, že se nějaký objekt z Alfa Centauri nachází momentálně blíže než 10 AU od Slunce.

Provoz ze sousedního hvězdného systému bude houstnout. Celý systém se k nám přibližuje rychlostí 22 km/s a nejblíže se k nám dostane za 28 000 let, kdy bude 3,16 světelných let od nás.



Umělecká představa prvního známého mezihvězdného objektu 'Oumuamua

Autoři provedli simulace, aby určili, kolik materiálu k nám může z Alfa Centauri dorazit. Simulace probíhaly po dobu 110 milionů let. Začaly před 100 miliony lety a skončily za 10 milionů let od teď. Během tohoto období Alfa Centauri vyvrhla 1 090 000 částic. Byly vyvrženy náhodnými směry a různými rychlostmi a jen nepatrné množství z nich se dostalo do blízkosti Slunce. Konkrétně šlo o 350 částic, což je asi 0,03 % z celkového počtu a většina z teprve přiletí, což souvisí s budoucím větším přiblížením Alfa Centauri k nám.

Možná jsou blíže, než si myslíte

Nejde ale jen o velké asteroidy. Do zemské atmosféry neustále vstupuje velké množství materiálu. Většina z něj shoří v atmosféře, což pozorujeme jako více či méně jasný meteor. Mohou mít některé meteory v rodném listě jako místo narození systém Alfa Centauri? Je to možné. Podle studie mohou cestu přežít částečky o velikosti alespoň 3,3 mikrometru.

Jejich počet je obtížně odhadnutelný, ale mohlo by jít asi o 10 detekovatelných meteorů ročně. V následujících 28 tisících letech se jejich počet zvýší desetinásobně.