Do vesmíru vyrazí první indiánská žena. SpaceX ji dopraví na Mezinárodní vesmírnou stanici

Astronautka a námořní pilotka Nicole Aunapu Mann se stane první indiánkou ve vesmíru. Podle Universe Today vyrazí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a to v rámci mise Crew-5.

Mann je příslušnicí kmeni Vailakiů (Wailaki) pocházejícího ze severní Kalifornie. Během své vojenské kariéry mj. sloužila v Iráku a Afghánistánu a má nalétáno více než 2 500 hodin ve 25 různých typech letadel.

Kromě toho se podílela na stavbě rakety Space Launch Systém (SLS), která by se tento měsíc měla vydat na svou první misi.

„Je to velmi vzrušující,“ řekla Mann v rozhovoru pro Indian Country Today. „Myslím, že je důležité, abychom to sdělili naší komunitě – ostatním indiánským dětem, protože si možná myslí, že něco takového není možné. Aby si uvědomily, že některé z těch bariér, které tu byly, se opravdu začínají bourat.“

Stojí za zmínku, že Mann rovněž patří mezi 18 astronautů vybraných k výcviku pro přistání na Měsíci v rámci programu Artemis. Teoreticky by se tak mohla zapsat do historie i jako první žena, která stanula na naší přirozené družici.

"Je to opravdu ohromující příval emocí. To je asi nejlepší způsob, jakým to mohu popsat,“ komentovala to v roce 2021.