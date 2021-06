Do vnitřní části Sluneční soustavy se řítí obrovská kometa. Nepropadejte panice, postavte sondu

Astronomové před pár dny objevili skutečně unikátní objekt. Našli ho na archivních fotografiích z projektu Dark Energy Survey, který se věnuje výzkumu temné energie prostřednictvím pozorování galaxií a supernov. Nejstarší z fotografií pochází z 20. října 2014, a tak objekt dostal označení 2014 UN271.

Objekt k nám přilétá z velmi vzdálených končin Sluneční soustavy. Formálně ho můžeme označit za transneptunický objekt, ale v podstatě jde o kometu, která patrně přilétá z Oortova mračna.

Kometární jádra mají velikost od několika metrů pod desítky kilometrů. Jednou z největších „moderních“ komet je Hale-Bopp z 90. let minulého století. Její jádro mělo okolo 50 kilometrů. Podle dosavadních měření má 2014 UN271 průměr asi 200 kilometrů! Jedná se o pořádně velkou směs hornin, vodního ledu a zmrzlých plynů, jako jsou oxid uhličitý, metan a dusík.

Srážka s podobným objektem by udělala definitivní tečku za lidskou rasou. K panice ale není důvod. Dráha 2014 UN271 je velmi protáhlá, pohybuje se daleko a pomalu a snímků máme zatím jen hrstku. Máme je ale za poměrně dlouhou dobu, takže vědci už mohli určit základní parametry dráhy. Perihelium alias nejbližší bod dráhy leží asi 11 AU od Slunce.

Kolik času máme na stavbu sondy?

2014 UN271 se tak dostane nejblíže ke Slunci někam do bodu, který leží pár desítek milionů kilometrů za dráhou Saturnu... to však jen teoreticky, protože těleso se pohybuje po dráze skloněné vůči drahám planet.

Periheliem by měla kometa projít 23. ledna 2031, což nám dává čas na stavbu sondy a detailní průzkum tělesa.

S opačným koncem dráhy je to horší. Zatím to vypadá, že 2014 UN271 přilétá ze vzdálenosti 40 000 AU a po průletu vnitřními částmi Sluneční soustavy a gravitačních interakcích se bude vracet do vzdálenosti 54 000 AU.

To znamená, že kometě trvalo 1,39 milionu let, než dosáhla své současné polohy od posledního perihelia. Pro představu uveďme, že 40 000 AU je asi 63 % světelného roku, takže je to skutečně pořádný kus cesty.