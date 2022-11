Do Země narazil zabijácký asteroid. Alespoň v simulaci NASA

NASA v areálech Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) v Marylandu a Severní Karolíně provedla simulaci zvanou Planetary Defense Tabletop Exercise, v níž Zemi ohrožoval zabijácký asteroid. Výsledek? Stručně řečeno, na událost tohoto typu jsme zoufale nepřipraveni.

Celodenní simulace podle Scientific American začala objevem asteroidu mířícího směrem k naší planetě. Následovalo několik částečně virtuálních a částečně osobních setkání, na nichž se odborníci snažili katastrofu odvrátit. Poslední dvě se uskutečnila těsně před dopadem a po něm.

Účastníci měli k dispozici podrobné informace o trajektorii fiktivního asteroidu, jeho velikosti i pravděpodobnosti kolize. Nic z toho jim však nakonec nepomohlo.

Nebezpečí dezinformací

„Navrhli jsme to tak, aby to spadlo přímo do mezery v našich schopnostech,“ konstatovala vedoucí vědecká pracovnice APL Emma Rainey. „Nemohli udělat nic, aby impaktu zabránili.“

V průběhu simulace vyšlo najevo například to, že dezinformace situaci ještě výrazně zhoršují – stejně jako v katastrofickém sci-fi snímku K zemi hleď! z loňského roku.

Jinými slovy, kombinace „popíračů asteroidu“ a záplavy fake news se ukázala být pro obránce Země obzvlášť tvrdým oříškem.