Dobrá zpráva pro lovce mimozemšťanů. Terraformovanou planetu lze detekovat i s již existujícími technologiemi

Pokud by se nějaká vesmírná civilizace, technologicky pokročilejší než naše, rozhodla upravit planetu v nějakém planetárním systému tak, aby byla příhodnější k životu pozemského typu – terramorfovat ji – a použila k tomu „skleníkové plyny,“ mohli bychom to zjistit.

Planet je sice v Mléčné dráze ohromné množství, ale obvykle je k nim nutné urazit ohromnou vzdálenost vesmírným prostorem. Civilizace, která nedovede využívat „warpový pohon“ či něco podobného pro mezihvězdné cesty, je-li to vůbec možné, se bude pravděpodobně snažit efektivně využívat planety, k nimž se dostane. V některých případech by se mohli rozhodnout pro jejich terraformaci, aby se na nich dalo žít.

Shodou okolností by taková civilizace mohla využít skleníkové plyny, tedy látky, kterých se v současné době obáváme, protože nám zahřívají Zemi. Jestli by ale právě o to dotyčná civilizace usilovala, mohla by je záměrně použít. Fungují dobře, jak víme. Skleníkové plyny by zvýšily teplotu na planetě, kde je z nějakého důvodu příliš chladné klima.

V takovém případě by skleníkové plyny, především ty, které se běžně nevyskytují ve větším množství v prostředí a je nutné je vyrábět, mohly posloužit jako technosignatury, tedy stopy působení nějakých technologií. Mohli bychom je hledat na exoplanetách pomocí výkonných teleskopů nové generace, jako je třeba Vesmírný dalekohled Jamese Webba.

Pět plynů, po nichž má smysl pátrat

Astrobiolog Edward Schwieterman z University of California – Riverside a jeho kolegové vybrali pět „průmyslových“ skleníkových plynů, po nichž navrhují pátrat.

Jde o hexafluoroethan (C 2 F 6 ), oktafluorpropan (C 3 F 8 ), fluorid sírový (SF 6 ), fluorid dusitý (NF 3 ) a tetrafluormethan (CF 4 ), tedy vesměs plyny s vysokým obsahem halogenů. Pro terraformaci by byly praktické.

Výhodou těchto látek je, že jsou v roli skleníkových plynů nesmírně účinné. Například fluorid sírový otepluje planetu asi 23 500krát silněji než oxid uhličitý.

Další výhodou pro případnou terraformaci by bylo, že tyto plyny vydrží v atmosféře blízké pozemské velice dlouho, až 50 tisíc let a současně jsou do značné míry chemicky inertní, takže neničí ozonovou vrstvu, pokud by o takovou vrstvu dotyčná civilizace stála.