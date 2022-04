Dodávka terminálů Starlink na Ukrajinu zřejmě nešla jen z Muskovy kapsy. Přispěla americká vláda

Velký obdiv si vysloužil Elon Musk, když na začátku ruské invaze na Ukrajinu vyslyšel volání tamních politiků a během pár hodin poslal do okupované země terminály jeho satelitního internetu Starlink. Vše prezentoval jako dobročinnou akci. Jenže část celé pomoci podle deníku The Washington Post financovala americká vláda, která to i nepřímo potvrdila.

Musk si jistě zaslouží pochvalu, že terminály poslal a zareagoval hned, jak jej ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Mychajlo Federov na Twitteru požádal. Ve skutečnosti by ale logistická akce podobných rozměrů nebyla možná z hodiny na hodinu a nezvládne to ani miliardář rozměrů jako je Musk.

SpaceX vyjednávalo dodávky terminálů na Ukrajinu už šest týdnů před začátkem invaze, původně to nemělo nic společného s válkou, nýbrž šlo o plánované rozšíření satelitního internetu do dalších částí Evropy. Provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwellová to sama uvedla během prezentace, kterou citoval web Spacenews.

„Spolupracovali jsme s Ukrajinci už měsíc a půl, zhruba tak nějak,“ uvedla s tím, že spuštění Starlinku bylo téměř připraveno, zbývalo jen oficiální povolení od ukrajinské strany. Když Federov napsal památný tweet, že terminály země urychleně potřebuje, SpaceX to pochopilo jako signál a vypravilo zásilku.

Pomoc nejen od Muska, ale rovnou z několika stran

Proto vše proběhlo na první pohled tak rychle. Samotné dodávky navíc nezajistilo jen SpaceX, ale s logistikou pomáhala Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID), což je americká federální agentura zajišťující humanitární dodávky převážně do rozvojových zemí.

Deník The Washington Post uvádí, USAID zaplatilo celkem 3 miliony dolarů za terminály Starlinku, aby byly dopraveny na Ukrajinu. 800 tisíc dolarů šlo na samotnou přepravu, agentura také nakoupila 1333 terminálů, kdy jeden vyšel na 1500 dolarů. SpaceX věnovalo 3 667 terminálů.

USAID v tiskové zprávě celý projekt nazývá „partnerstvím veřejného a soukromého prostoru“, nikoliv jen projekt „soukromého prostoru“. To jinými slovy znamená, Musk celou pomoc Ukrajině nefinancoval sám, i když to tak z předchozích vyjádření vypadalo. Také Shotwellová začátkem března tvrdila, že „si nemyslí, že americká vláda dala nějaké peníze, aby Ukrajina terminály získala“, ovšem realita byla podle všeho jiná.

Nad celou záležitostí každopádně visí několik otázek. USAID zveřejněnou tiskovou zprávu upravilo a vymazalo z ní větu, že SpaceX přispělo 10 miliony dolarů. Proč? Na oficiální otázky odpovídá jen slovy, že dodávky „byly umožněny společnou snahou zapojených stran“. Ani nesedí ceny, standardní terminál stojí 499 dolarů, prémiový 2500 dolarů. Když agentura za jeden zaplatila 1500 dolarů, přeplatila, nebo naopak získala výhodnější cenu za ten lepší?

SpaceX se nevyjádřilo, už v minulosti ale obdrželo od americké vlády finanční podporu na rozšíření Starlinku do venkovských oblastí. Navíc Shotwellová už dříve uvedla, že na dodávkách se podílelo i Polsko a Francie. Takže Musk Ukrajině pomohl, ale zdaleka ne sám.