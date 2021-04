Dojezd až 770 km a na 300 km nabito za čtvrt hodiny. Mercedes předvedl svůj nový elektromobil EQS

Třída S je pro Mercedes vrcholem nabídky jeho vozů. Jedná se o luxusní sedany, které nabídnou posádce nejen pohodlí, ale také nejnovější technologické vychytávky. Dalo by se říct, že pokud chcete vidět budoucnost běžných automobilů, podívejte se na dnešní „Sko“ od Mercedesu. O to větší pozornost proto poutá právě představený model EQS, tedy elektromobil od Mercedesu spadající do třídy S.

Třída S zavedla do sériové výroby takové technologické vychytávky jako je protiskluzový systém ABS, elektronické řízení stability ESP nebo třeba adaptivní tempomat. Inovací má na kontě mnohem víc a hlavně je tato auta dokázala smysluplně využít v praxi, což pak vedlo k postupnému zavádění i do nižších tříd. Jaké parametry bude mít za pár let běžný elektromobil? Stačí nahlédnout na nové EQS.

S obří baterií

Z hlavních parametrů zaujme především dojezd. EQS slibuje až 770 km podle metodiky WLTP, což znamená, že i v zimě po dálnici 500 km s jistotou ujedete. To už jsou hodnoty umožňující pohodlné cestování i na delší vzdálenosti. Navíc Mercedes slibuje, že se auto dokáže nabít na dojezd dalších 300 km za pouhých 15 minut.

Abnormálně rychlé dobití umožní rychlonabíjecí stanice s velmi vysokým výkonem, které už se postupně rozšiřují. Konkrétně se EQS dokáže nabíjen příkonem až 200 kW, přičemž je auto schopno držet plný nabíjecí výkon poměrně dlouho. Na 80% se tak zvládne nabít za něco málo přes půl hodiny.

Energii uchovává akumulátor v podlaze, který disponuje kapacitou 107,8 kWh. Tak obrovská baterie vyžene cenu automobilu do milionových výšin a ačkoli se u třídy S na cenu moc nehledí, přijde později i o něco úspornější varianta s kapacitou 90 kWh.

Pohon zajistí elektromotor s výkonem 245 kW a točivým momentem 568 Nm, který pohání zadní kola a umožní autu zrychlit na 100 km/h za 6,2 sekundy. Pokud by vám to bylo málo, bude k dispozici i čtyřkolka se dvěma motory a výkonem 385 kW. Ta je na stovce za 4,3 sekundy. Maximálka je 210 km/h. U luxusního auta s délkou přes pět metrů a s hmotností kolem 2,5 tuny jsou to solidní hodnoty.

Přední kapotu neotevřete

Pomineme-li dvoubarevné lakování, není design novinky nijak výstřední. To je dáno především maximální snahou o minimalizaci odporu vzduchu (Cx=0,2). Auto je zkrátka jako oblázek a ostrou hranu abyste na něm pohledali...

Nicméně pod nenápadným zevnějškem se ukrývá futuristický interiér s obřím displejovým panelem přes celou šířku palubní desky. Jinak tu máte motorické otevírání a zavírání dveří, audiosystém s 15 reproduktory, odvětraná masážní křesla, pokročilou filtraci vzduchu a vlastně vše, co byste si dnes v autě uměli představit. Je tu také hlasový asistent se schopností se postupně učit předvídat potřeby posádky. Pohodlí přispěje i abnormální ticho, a to i při vysokých rychlostech.

Zajímavou maličkostí je skutečnost, že přední kapotu nelze otevřít. Není tam totiž ani kufr ani motor. Prostor je vyplněn vzduchotechnikou a dalšími technikáliemi, do kterých by uživatel neměl rýpat, a tak je mu to odepřeno. Z toho důvodu je nad levým předním blatníkem výsuvná nálevka na dolívání vody do ostřikovačů. Vzadu však auto otevřít můžete – otevře se i se zadním sklem (nejedná se o sedan, ale o liftback) a nabídne zavazadlový prostor o objemu 610 litrů.

Auto se začne vyrábět na podzim a cena zatím nebyla prozrazena. Nicméně dá se předpokládat, že ani čtyři miliony korun stačit nemusí.