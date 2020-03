Dojezd elektromobilů se v zimě sníží. Norové na 20 autech otestovali, jak moc

Zima bateriovým elektromobilům příliš nesvědčí. Jak se ale nízké teploty podepíší na homologovaném dojezdu nejznámějších modelů? Tuto otázku si položila Norská Automobilová Federace (Norwegian Automobile Federation - zkráceně NAF), která se rozhodla uspořádat velký srovnávací test dvaceti elektromobilů nabízených v norských showroomech v lednu 2020. Test probíhal ve správném norském počasí, tedy převážně za sněžení, při teplotách od +3 °C do -6 °C.

Jako v běžném zimním provozu

Testovací trasa začínala v Oslu a vedla do města Hafjell. Pokud by se elektromobily vydaly nejkratší možnou cestou, měly by to do cíle zhruba 200 kilometrů. Pro test však byla zvolena trasa dlouhá 482 km, která měla vozy prověřit za širšího spektra podmínek a v ideálním případě je klidně i zcela vybít.

Za volantem přitom seděli průměrní řidiči, kteří měli za úkol jet svým běžným způsobem a dodržovat rychlostní limity. Všechny vozy byly přepnuty do úsporného režimu, topení bylo nastaveno na 21 °C a vyhřívání sedačky na nejnižší výkon.

Na trase nechyběla jízda městem, po okreskách a došlo i na dálnice. Rychlost se přitom většinu doby pohybovala od 60 km/h po 110 km/h. Součástí testu bylo také nabíjení z asi 10 % na 80 % kapacity baterie, které bylo prováděno při teplotě -2 °C. S každým vozem se předtím ale minimálně dvě hodiny jezdilo, aby měly baterie čas se zahřát.

Dojezd o 18,5 % kratší, dobíjení rychlé

Nebudeme vás ale dále zdržovat a pojďme se podívat na výsledky, během kterých sledovali odborníci z NAF především rozdíly mezi udávaným dojezdem dle WLTP a skutečně naměřeným dojezdem. Průměrná hodnota se pohybovala okolo 18,5 % rozdílu mezi hodnotou dle WLTP a skutečností, jak si ale vedli rekordmani?

Na vrcholu tabulky se umístil elektrický Hyundai Kona, které bylo schopné urazit 404,5 km oproti udávanému dojezdu 449 km (rozdíl 9,91 %). Naopak na druhém konci skončil Opel Ampera-e, ve světě známý jako Chevy Bolt. Ten namísto slibovaného dojezdu 423 km zvládl urazit vzdálenost jen 296,9 km, což znamenalo rozdíl 29,8 %.

V rychlosti nabíjení pak s přehledem zvítězilo Audi e-tron 55 quattro, které se dostalo z méně než 10 % na 80 % kapacity baterie za pouhých 27 minut. Špatně si nevedla ani Tesla Model 3, která zůstala na nabíječce 35 minut. V kombinaci s nízkou spotřebou je pak právě Model 3 elektromobilem, který dostane pasažéry na delší vzdálenost v nejkratším čase.

Na druhé straně tabulky pak opět skončil Opel Ampera-e a Renault Zoe. Oba modely totiž mají poměrně velké baterie, současně však podporují nabíjení pouze rychlostí okolo 50 kW. V případě Renaultu Zoe však bylo během testu naměřeno sotva 40 kW.





Podrobné výsledky srovnávacího testu elektromobilů v zimním provozu

V praxi použitelné

Test navíc pomohl vyvrátit jeden mýtus, který může majitele elektromobilů děsit v zimních měsících. Pokud se totiž vozu začne vybíjet baterie, rozhodně se sám od sebe nezastaví. Řidič dostane od stroje řadu varování, vůz pak začne vypínat komfortní spotřebiče (například topení) a omezí maximální rychlost.

Příjemným zjištěním pak byla skutečnost, že ani s vybitým elektromobilem nemusí cesta úplně skončit. Pokud se vůz odstaví s vybitou baterií, po cca 30 minutách nebo 1 hodině bylo možné ho znovu nastartovat a urazit ještě pár kilometrů. Je však otázkou, jak moc se podobné chování podepíše na životnosti baterie.

V galerii níže je přehled vozů, které byly do testu zahrnuty: