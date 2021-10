Dojíždění do práce není nic pro Elona Muska. Sídlo Tesly přestěhuje z Kalifornie do Texasu

Jaký je rozdíl mezi zaměstnancem a majitelem firmy? Když zaměstnanec nechce dojíždět do práce, musí změnit zaměstnavatele. Když nechce dojíždět majitel, přesune sídlo firmy do blízkosti svého bydliště. To je i případ generálního ředitele Tesly Elona Muska, který ve čtvrtek oznámil, že firma přestěhuje své sídlo z kalifornského Palo Alta do texaského Austinu.

Musk uvedl, že Tesla bude i nadále provozovat svou továrnu na výrobu elektromobilů v kalifornském Fremontu a že tam dokonce plánuje zvýšit výrobu o 50 %. „Aby bylo jasno, budeme pokračovat v rozšiřování našich aktivit v Kalifornii,“ řekl během výročního setkání akcionářů. „Takže nejde o to, že by Tesla opustila Kalifornii.“ Továrna je v současné době schopná za rok vyrobit přibližně 500 000 vozů Model 3 a Model Y a dalších 100 000 vozů Model S a Model X.

Z Kalifornie do Texasu

Magazín The Verge upozorňuje na zajímavý paradox: tento krok dle něj znamená, že domovem Tesly již nebude stát, kde jsou její vozy nejoblíbenější; místo toho bude mít Tesla sídlo ve státě, kde nemůže své automobily legálně prodávat přímo spotřebitelům.

Musk již v loňském roce pohrozil, že stáhne z Kalifornie všechny provozy Tesly, protože ostře nesouhlasil s příkazy k uzavření továren, které stát požadoval k zajištění bezpečnosti lidí na počátku pandemie koronaviru. Tesla dokonce na protest zažalovala okres, v němž se nachází kalifornská továrna. Později se Musk nechal slyšet, že se Kalifornie stala příliš „samolibou“, pokud jde o její obyvatele a firmy.

V jednom z rozčílených příspěvků na sociální síti Twitter tehdy Musk napsal: „Upřímně řečeno, tohle je poslední kapka. Tesla okamžitě přesune své ústředí a budoucí projekty do Texasu/Nevady. To, zda vůbec zachováme výrobní aktivity ve Fremontu, bude záviset na tom, jak se bude s Teslou v budoucnu zacházet. Tesla je poslední automobilkou, která v Kalifornii zůstala.“

Elon už je přestěhovaný

Sám Musk se do Texasu přestěhoval v loňském roce, když jeho další společnost SpaceX výrazně zvýšila své aktivity v tomto státě, nacházejícím se na jihu USA. Tesla také začala u Austinu v roce 2020 stavět svou další továrnu Gigafactory, jejíž výstavba během roku dosáhla neuvěřitelného pokroku.

Musk již dříve uvedl, že Tesla upřednostnila Austin před jinými lokalitami, protože její zaměstnanci byli ochotnější se tam přestěhovat. „V oblasti Bay Area je hranice, do jaké velikosti můžete růst," řekl Musk ve čtvrtek a dodal, že „pro lidi je těžké dovolit si domy v Kalifornii a musejí tam jezdit z velké dálky“. Sídlo Tesly v Austinu se také nachází přímo u místního letiště, což je podle Muska velmi výhodné.

Po letech výhrůžek tedy generální ředitel stěhuje svou společnost z domovské Kalifornie hluboko do srdce Texasu. K přesunu dojde pravděpodobně v okamžiku, kdy bude továrna dostavěna a připravena k výrobě. Dokončení je plánováno na konec tohoto roku s tím, že výroba automobilů by měla začít v roce 2022. V Gigafactory Austin se nakonec bude vyrábět opožděný Cybertruck.