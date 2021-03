Dopisy už není třeba rozlepovat, MIT je dokáže přečíst rentgenem. Dokonce i když budou složené a stovky let staré

Když nám dnes budete chtít do redakce poslat ručně psaný dopis, jednoduše jej vložíte do obálky a hodíte do schránky. Ještě pár set let zpět však nic takového neexistovalo. Dopisní obálky se na scéně objevily až s nástupem profesionalizace poštovních služeb v éře průmyslové revoluce.

Když jste tedy v takovém 17. století chtěli odeslat dopis příbuzným, psaníčko jste všemožně přeložili jako dětskou skládačku nebo origami a třeba i obdařili nějakou tou pečetí.



Čtyři příklady skládaných dopisů z dob před nástupem poštovních obálek

Mnohá taková psaní – doposud nerozbalená – se dochovala do dnešních dnů, jejich materiál je ale po těch letech natolik křehký, že bychom dopis při pokusu o jeho rozložení nenávratně zničili.



Virtuální otevření dopisu z roku 1697

Experti na archivaci dokumentů a rentgenovou mikrotomografii z MIT proto hledali způsob, jak si podobný starý dopis přečíst, aniž bychom jej kdykoliv otevřeli a rozložili. Povedlo se jim to a s výsledky se pochlubili v časopisu Nature (PDF).

Pomocí rentgenu nejprve pořídili sérii snímků dopisu včetně jeho skryté vnitřní struktury. Software se pak postaral o to, aby analýzou přehybů zjistil, jakým způsobem byl dopis kdysi před bezmála 400 složený, a rozložil jej alespoň virtuálně.



Čitelný výsledek softwarově rekonstruovaného dopisu, který ve skutečnosti nikdo nikdy neotevřel a tedy ani dále nepoškodil

Výsledek je po dalších obrazových optimalizacích čitelný a rekonstruovaný snímek dopisu vypadá, jako by jej jeho pisatel nikdy neochránil složitým přeložením.

Rentgenová mikrotomografie se k podobnému účelu používala už dříve, doposud se ale jednalo o jednodušší svitky. Technologie z MIT je podle autorů nejpokročilejší svého druhu.