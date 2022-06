Doplňky stravy jsou vyhazováním peněz. Stačí zdravě jíst a cvičit, jsou přesvědčeni američtí lékaři

Pokud alespoň trochu dbáte na to, co jíte a pijete, je pravděpodobné, že jste už slyšeli o doplňcích stravy. Mnoho lidí je používá, aby doplnili nutriční mezery ve svém jídelníčku. Staly se natolik populárními, že je lze pořídit v různých formách, jako jsou tablety, kapsle, nápoje atd.

Vědci z Northwestern Medicine však naznačují, že pro netěhotné a jinak zdravé Američany jsou tyto doplňky vyhozenými penězi. Ve zprávě, publikované na webu EurekAlert, dodávají, že neexistuje dostatek důkazů podporujících tvrzení, že doplňky stravy pomáhají předcházet kardiovaskulárním onemocněním nebo rakovině.

Raději zdravě jezte a cvičte!

„Pacienti se neustále ptají: 'Jaké doplňky stravy bych měl užívat?' Plýtvají penězi a zbytečně se zaměřují na to, že musí existovat nějaká kouzelná sada pilulek, která je udrží zdravé, zatímco by se měli řídit postupy založenými na důkazech, tedy zdravě jíst a cvičit,“ uvedl primář oddělení všeobecného interního lékařství Jeffrey Linder, působící na lékařské fakultě Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Na základě komplexního systematického posouzení 84 studií vědci prohlašují, že neexistují „dostatečné důkazy“ o tom, že užívání multivitaminů a kombinovaných nebo jednotlivých doplňků stravy pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním a rakovině.

Odborníci proto nedoporučují užívat beta-karoten kvůli možnému zvýšenému riziku rakoviny plic, ani vitamin E, protože jeho přínos pro snížení úmrtnosti v důsledku kardiovaskulárních onemocnění nebo rakoviny není prokázán. „Pracovní skupina neříká 'neberte multivitaminy', ale kdyby byly skutečně prospěšné, už bychom to věděli,“ konstatuje lakonicky Linder.

Pro těhotné to neplatí

V souvislosti s rostoucí atraktivitou doplňků, kterými lidé řeší nedostatky ve stravování, utratili Američané v roce 2021 za vitamíny a doplňky přibližně 50 miliard dolarů. Linder a jeho tým rovněž uvádějí, že je užívá více než polovina dospělých obyvatel USA, a očekává, že jejich užívání bude narůstat.

„Osvojit si zdravou stravu a více cvičit, to se snáze řekne, než udělá, zejména u Američanů s nižšími příjmy,“ upozorňuje spoluautorka článku Jenny Jia, která se zabývá prevencí chronických onemocnění v rodinách s nízkými příjmy prostřednictvím intervencí v oblasti životního stylu. „Zdravé potraviny jsou drahé a lidé nemají vždy prostředky na to, aby si našli prostředí pro cvičení – venku může být nebezpečno nebo si nemohou dovolit chodit do posilovny.“