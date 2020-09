Doručování drony se stává realitou. Wallmart začal v prvním městě létat s potravinami objednanými přes internet

Walmart ve spolupráci se společností Flytrex spustil pilotní program doručování zásilek pomocí dronů. Zatím jen na jednom vybraném území, nicméně už se léta v běžném americkém městě, konkrétně ve Fayetteville v Severní Karolíně.

Tento projekt je zatím omezen pouze na potraviny a domácí potřeby. „Víme, že to bude nějakou dobu trvat, než uvidíme miliony balíků doručovaných prostřednictví dronů“ uvedl Tom Ward z Walmartu.

„Stále to vypadá trochu jako sci-fi, ale jsme v bodě, kdy se učíme více a více o dostupné technologii a o tom, jak ji můžeme využít k usnadnění života našich zákazníků.“

Drony Flytrexu se dokážou pohybovat rychlostí až cca 51 km/hod ve výšce 70 metrů. Zásilky jsou spouštěny pomocí drátu z 24 metrů, což zajišťuje „tiché a bezpečné doručení“.

Z dostupných informací rovněž plyne, že tyto stroje jsou schopné přepravit náklad o váze až 3 kg, přičemž jejich akční rádius činí zhruba 5 kilometrů. Nemohou však létat pokud prší, nebo fouká vítr o síle větší než 29 km/hod.

Očekává se, že by se nyní mohla rozvážka drony v USA poměrně rychle rozšířit. Potřebné povolení k provozu totiž získal už i Amazon, který se na to po stránce technologického vývoje připravuje už mnoho let. Zatím však nejde o plně autonomní drony, za každý stroj odpovídá jeho pilot.