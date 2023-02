Dron Gambit se stane součástí tajného programu Off-Board Sensing Station. Vyhledá cíle pro letouny s lidskou posádkou

Americká společnost General Atomics vyvíjí pokročilé autonomní bojové drony řady Gambit, které se stanou součástí utajovaného programu Off-Board Sensing Station amerického letectva. V současnosti probíhají přípravy na letové testy těchto dronů, které by měly rovněž ověřit možnosti využití dronů Gambit v bojových operacích.

Povědomí veřejnosti o zmíněném programu zůstává kusé. V říjnu 2021 byl v rámci programu udělen kontrakt společnosti General Atomics a také společnosti Kratos. Zatím ale není jasné, zda se připravují letové testy i s drony Kratosu.

Program Off-Board Sensing Station je zřejmě založený na využití autonomních dronů jako senzorových stanic pro bojové letouny s lidskou posádkou, s nimiž by operovaly na společných misích.

Vyhledávání a sledování cílů

Například na designu dronů společnosti Kratos pro tento program je patrné, že by drony mohly být vybaveny infračervenými senzory pro vyhledávání a sledování cílů (IRST, podle anglického Infrared search and track).



Kratos XQ-58 Valkyrie

Tyto senzory představují hodnotný doplněk klasických radarů. Mohou sledovat cíle pasivně, což snižuje riziko, že bude varován protivník. Zároveň jsou imunní vůči případnému radiofrekvenčnímu rušení.

Jeden infračervený systém typicky zvládne určit směr pohybu cíle, ale nikoliv jeho vzdálenost. Proto se nabízí možnost využití většího počtu autonomních dronů s tímto vybavením, které by byly propojené navzájem i s pilotovanými letouny, které by doprovázely. Vznikl by tak detekční infračervený systém, který by podstatně zlepšil možnosti celé formace pilotovaných a autonomních letounů.

Program Off-Board Sensing Station by rovněž mohl souviset s vývojem konceptu US Air Force pro využití celých hejn relativně levných letounů s vysokým stupněm autonomie. Taková hejna by uplatnila nejen při sledování cílů, ale také při komunikaci a vlastních bojových operacích, protože tyto drony mohou být vyzbrojeny.

Experti jsou přesvědčeni, že právě hejna autonomních dronů by mohla být velmi užitečná v případném konfliktu s technologicky zdatným protivníkem, jako je například Čína.

Drony jako je Gambit by podle dostupných informací mohly být produkovány ve velkém, na výkonných produkčních linkách, podobným těm v automobilovém průmyslu. V podobných konfliktech záleží i na kvantitě bojových systémů a na schopnosti pohotově doplňovat jejich stavy.