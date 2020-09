Dron Ghost 4: „Švýcarský armádní nůž, který umí všechno.“

Vojenský technologický startup Anduril, založený tvůrcem brýlí pro virtuální realitu Oculus Rift Palmerem Luckeym, představil nový dron zvaný Ghost 4. Ten by měl v blízké budoucnosti začít využívat umělou inteligenci, díky čemuž bude schopen provádět různé úkoly velmi rychle a efektivně.

Ve svém prohlášení Palmer popsal Ghost 4 jako „švýcarský armádní nůž, který umí všechno“. Dvoumetrový dron lze složit tak, aby se vešel do batohu, a vydrží i ty nejdrsnější podmínky včetně písku a mořské vody.

Ghost 4 může nést například kamery pro provádění průzkumu, lasery určené k identifikaci cílů nebo dokonce rádiovou rušičku. Teoreticky by mohl disponovat také vlastními zbraňovými systémy. „Bylo by to možné. Ale nikdo to ještě neudělal,“ konstatoval Luckey v rozhovoru pro Wired.

Z dostupných informací rovněž plyne, že dron zvládne létat po dobu 100 minut. Buď funguje autonomně, nebo ho na dálku ovládá lidský operátor.

Zahraniční média připomínají, že koncept identifikace cílů pomocí umělé inteligence je značně kontroverzní. Palmer nicméně argumentuje tím, že závod v AI zbrojení již odstartoval a Spojeným státům hrozí riziko, že v něm budou předstiženi minimálně Ruskem a Čínou.