Drony schopné vyhledávat křičící lidi by mohly pomáhat zachraňovat přeživší různých katastrof

Němečtí inženýři z Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing, and Ergonomics (FKIE) usilovně pracují na zajímavých dronech. Ty by v budoucnu mohly pátrat po jedincích, kteří přežili různé katastrofy.

Aby výše zmíněnou činnost mohly vykonávat, učí se lokalizovat lidi na základě jejich výkřiků. Pokud to bude fungovat, záchranáři získají další užitečné pomocníky.

Na tomto místě je třeba říct, že žádný z těchto dronů zatím do akce neletěl. Tým momentálně stále provádí zkoušky svého mikrofonního systém zvaného Crows ‘Nest Array.

„Již jsme úspěšně testovali a úhlově lokalizovali impulzivní zvuky – velmi přesně, na blízké vzdálenosti a za přítomnosti hluku dronů,“ uvedla vedoucí projektu Macarena Varela v tiskové zprávě.

„Nyní budeme systém testovat na létajícím dronu, abychom změřili impulzivní zvuky, jako jsou výkřiky, a zpracovali data různými metodami za účelem odhadu geografické polohy zvuků,“ dodala.