Družice zaznamenala šíření tsunami při nedávném zemětřesení na Kamčatce. NASA se teď pochlubila unikátním záběrem

Vlnu tsunami, kterou na sklonku července vyvolalo podmořské zemětřesení jihovýchodně od Kamčatky, zaznamenala americko-francouzská družice SWOT. NASA se nyní pochlubila unikátním umělým snímkem, který zachycuje šíření vlny na otevřeném oceánu zhruba 70 minut poté.
SWOT (Surface Water and Ocean Topography) obíhá Zemi na nízké dráze ve výšce okolo 900 kilometrů. Na palubě má několik radarových výškoměrů, které jsou dostatečně přesné na to, aby při přeletu v úzkém pruhu zaznamenaly i poměrně drobné změny na mořské hladině.
Světlý proužek jsou skutečná výšková data při přeletu družice nad Pacifikem. Tmavší pozadí je předpovědní model šíření tsunami od NOAA, který je tedy na první pohled extrémně přesný. Hvězdička označuje epicentrum poblíž Kamčatky
Osudného 30. července jsme měli štěstí, SWOT totiž krátce po zemětřesení prolétl východně od Kamčatky a v úzkém pruhu s výškovými daty se jasně objevily vlnky, jako by do Tichého oceánu v těchto místech kdosi hodil obří balvan.
Družice zaznamenala čtyřiceticentimetrovou vlnu
Živá data zároveň potvrdila špičkovou přesnost předpovědního modelu od americké NOAA, jejíž model NASA použila jako tmavší podklad. Úzký proužek jej překrývá prakticky dokonale.
Z mapky a radarového 3D modelu vlny je patrné, že na začátku šíření a na širém oceánu dosahovala na hladině výšky jen okolo 45 centimetrů. To ovšem platí o každé tsunami, která vzniká propadem celého vodního sloupce ode dna až k povrchu a šíří se celým prostorem. Povrchový efekt je proto jen onou literární špičkou ledovce.
3D model vlny z bodového mraku, jak jej zachytila radarový výškoměr na družici SWOT
Jakmile nicméně vlna dorazí na mělčinu, skrytá síla vystoupí na povrch, vlna výrazně zpomalí a může narůst do mnohametrové výše. V tomto případě se to naštěstí nestalo, takže i když se kamčatské zemětřesení řadí k šesti nejsilnějším, které jsme kdy zaměřili moderními seismografy (M 8,8), větší škody způsobilo jen na samotném ruském poloostrově. Na pobřeží Japonska se tehdy moře naštěstí vzedmulo jen do výše okolo 1,5 metrů.