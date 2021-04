Družicový nosič z Brna vynesl na oběžnou dráhu hromadu satelitů

Dnes časně ráno ve 3:30 našeho času odstartovala z kosmodromu ve Francouzské Guyaně raketa Vega s misí VV18. Na oběžnou dráhu ve výšce 628 kilometrů vynesla nejprve hlavní satelit Pléiades Neo 3 od Airbus Defence and Space a o něco později pak zbývajících pět satelitů NorSat 3, 2× Lemur, Bravo a Tyvak 182A.

Aby mohlo podobné hromadné vypuštění družic vůbec fungovat, musejí být umístěné na speciálním nosiči – dispenseru. A právě ten pro Vegu vyrobila brněnská kosmická fabrika SAB Aerospace, která sídlí ve zdejším technologickém parku v sousedství Vysokého učení technického.



Ranní start mise VV18

Hlavní místo na dispenseru obsadil satelit Pléiades Neo 3 v horní části velkého šestihranu. Pod ním pak na vypuštění čekalo další patro pěti satelitů.

„Dispenser jsme tentokrát sestavili v konfiguraci Hex1, která je uzpůsobená pro pár menších družic a jeden velký satelit, kterým byl v tomto případě Pléiades Neo 3. Díky našemu nosiči se tak podařilo plně využít kapacitu rakety, která by za jiných okolností vynesla do vesmíru pouze jeden hlavní satelit. Takto se navíc náklady na cestu do vesmíru rozdělily mezi více subjektů,” vysvětluje ředitel SAB Aerospace Petr Kapoun.



Český dispenser pojem až 16 menších družic do 400 kg, případně 96 nejmenších: CubeSatů

Další specialitou družicového nosiče z Brna je jeho konstrukční tvárnost, nabízí totiž sedm různých konfigurací, které se volí podle počtu a velikosti satelitů.

Zájemců o místo na dispenseru je tolik, že jsou už obsazené všechny sloty na několika příštích misí rakety Vega. Firma dnes eviduje ve frontě více než stovku satelitů a už teď má rozjednanou zakázku na výrobu dalších čtyř nosičů, které s Vegou poletí.



Dispensery umožňují sdílet nákladový prostor rakety pro více družic

Inženýři zároveň dokončují vývoj nosiče pro raketu Vega C. První prototyp začnou v halách brněnské společnosti vyrábět v květnu a v březnu příštího roku bude připraven k odletu.