Dubaj dá zelenou elektrickým létajícím taxíkům. První odstartují už příští rok a nebudou jen pro milionáře

Ještě nedávno zněly myšlenky na létající taxíky jako sci-fi. Možná i vás někdy napadlo, jak pohodlné by bylo přelétnout ranní dopravní zácpu. Tento sen se dost možná už docela brzy stane realitou díky technologii eVTOL (electric vertical take-off and landing; elektrický kolmý vzlet a přistání).

Elektrické stroje, kombinující vlastnosti a funkce vrtulníku, dronu a letadla, jsou navrženy pro rychlou, ekologickou a tichou dopravu na krátké vzdálenosti. Letos proběhnou další testovací a přípravné lety, přičemž první komerční lety jsou pak plánovány již na příští rok. V čele pomyslného pelotonu stojí firmy Joby Aviation nebo Archer Aviation.



Návrh tzv. vertiportů pro letouny typu eVTOL v podání studia Skyports

Na rozdíl od klasických vrtulníků využívají eVTOL stroje několik menších vrtulí, díky čemuž jsou během letu stabilnější a flexibilnější. Vrtule při vzletu a přistání směrují vzhůru, zatímco během horizontálního letu se naklápějí dopředu. S maximální rychlostí kolem 322 kilometrů za hodinu a doletem okolo 161 kilometrů jsou ideální pro dopravu více cestujících přes městská centra nebo z a na letiště.

Ekologické a tiché

Jednou z největších výhod eVTOL je ekologický pohon na baterie. Tyto stroje dobíjením z obnovitelných zdrojů eliminují emise uhlíku a také minimalizují hlukovou zátěž. Díky technologii, která je o stokrát tišší než u běžných vrtulníků, mohou létat i nad hustě obydlenými oblastmi, aniž by rušily obyvatele. Tichý provoz je zásadní pro široké přijetí ve městech a přispívá k udržitelnějšímu modelu městské dopravy.

Autonomní létající elektrické taxíky

Technologie je zatím stále ve fázi vývoje. Například v USA byla vytvořena nová kategorie letadel zvaná „powered lift“, která zahrnuje právě eVTOL. Na prvním místě je pochopitelně bezpečnost a firmy se snaží dosáhnout úrovně spolehlivosti srovnatelné s běžnými letadly. Problém je zatím s délkou letu, která je kvůli kapacitě baterií omezená na kratší trasy.

První komerční lety elektrických taxíků odstartují v roce 2026 v Dubaji, kde už vzniká infrastruktura tzv. vertiportů – speciálních stanic pro přistávání a nabíjení těchto strojů. Například stanice DXV vertiport u Dubai International Airport bude schopna obsloužit až 170 tisíc pasažérů ročně. Podobné plány jsou i v New Yorku a Los Angeles, kde by létající taxíky mohly transportovat pasažéry z letiště do centra města během pouhých deseti minut.

Nebudou jen pro bohaté

K aktuálním lídrům patří firmy Joby Aviation a Archer Aviation, které uzavřely partnerství s velkými společnostmi jako Delta Air Lines nebo Toyota. Toyota se kromě financování podílí i na vývoji a výrobě. Konkurencí jsou například čínská firma EHang, která již v Číně provozuje pilotované i autonomní modely​, nebo britská Vertical Aerospace, která plánuje testy nad Londýnem.

Autonomní létající elektrické taxíky

Výrobci slibují, že cena bude postupně klesat a služba nebude vyhrazena pouze movitým zákazníkům. Ředitel organizace Vertical Flight Society Mike Hirschberg k tomu říká: „Naším cílem je, aby létající taxi byla dostupná široké veřejnosti, a nejen luxusní hračkou pro bohaté.“ Zpočátku však budou tyto služby pravděpodobně výrazně dražší než běžné taxi či Uber.

Létající taxíky představují revoluci v dopravě, která může změnit způsob, jak se pohybujeme ve městech. I když je toto odvětví zatím na začátku, první kroky jsou velice slibné. Možná se už za pár let budeme potkávat nejen na silnicích, ale také na „nebeských dálnicích“. Budoucnost dopravy se tak doslova vznáší ve vzduchu!

Zdroje: independent.co.uk, aviationa2z.com, newscientist.com.