Důmyslný kamerový systém chrání ptáky před lopatkami větrných elektráren

Větrné elektrárny mají, vedle mnoha kladů, pochopitelně i řadu nedostatků. Kromě toho, že z principu své podstaty nemohou poskytovat nepřetržitou a stabilní dodávku elektřiny, jsou kritizovány kvůli negativnímu dopadu na životní prostředí – jejich otáčející se lopatky totiž zabíjejí ptáky.

Americký startup IdentiFlight se zaměřil na řešení tohoto problému. Výsledkem je automatický kamerový systém, využívající umělou inteligenci. Funguje ve své podstatě jednoduše: pokud kamery zaznamenají přítomnost ptáků, pozastaví větrné turbíny. O zajímavém technickém řešení informuje server Interesting Engineering.

IdentiFlight chrání orly

Výsledky prvních testů jsou poměrně působivé: automatické zastavování turbín vedlo ke snížení počtu zabitých ptáků o 82 %. Ačkoli se může zdát, že jde o okrajovou záležitost, je nutné si uvědomit neustále rostoucí počet větrných farem, ke kterému dochází takřka na celém světě.

Systém IdentiFlight sleduje dění kolem větrné elektrárny a pomocí umělé inteligence detekuje přítomnost ptáků v přilehlém okolí. Vyhodnocuje trajektorii jejich pohybu a v případě hrozícího nebezpečí zajistí zastavení turbín dříve, než se ptáci přiblíží k jejich lopatkám.

Kamery jsou umístěné na samostatných stožárech a dokážou detekovat opeřence až na vzdálenost jednoho kilometru. Technologie se přitom dále vyvíjí a zdokonaluje, díky čemuž by její výsledky v budoucnosti měly být ještě přesvědčivější.

Prokazatelné výsledky

Studie systému IdentiFlight byla publikována v odborném časopise Journal of Applied Ecology. Autoři v ní zdůrazňují snahu o eliminaci konfliktu mezi ochranou divokých zvířat a obnovitelnou energií. Testování probíhalo na americké větrné farmě Top of the World Windpower s výkonem 200 megawattů.

V minulosti vzneslo americké ministerstvo spravedlnosti vůči provozovatelům této farmy obvinění ze smrti 14 orlů a dalších stěhovavých ptáků, ke kterým mělo dojít v letech 2010 až 2013. Kauza skončila dohodou o urovnání a společnost Duke Energy musela zaplatit pokutu a restituce ve výši jednoho milionu dolarů.

Výsledky studie ukázaly, že po instalaci kamer došlo k poklesu úmrtí chráněných orlů o 82 %. Tím ale práce na systému nekončí – umělá inteligence se neustále učí ze shromážděných dat pomocí strojového učení. Díky tomu je schopná identifikovat stále více chráněných druhů ptáků.

„Nyní máme nezvratné důkazy o tom, že IdentiFlight lze použít jako řešení pro zmírnění a minimalizaci současných i budoucích projektů větrných farem“, řekl viceprezident společnosti IdentiFlight Ben Quinn.