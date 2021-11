Duna, Bene Gesserit a eugenika: Genetické vylepšení člověka je po technické stránce již možné

Ale třeba čínský biofyzik Jiankui He podobné zábrany neměl a v listopadu 2018 oznámil světu narození dvou děvčat s cíleně upravenou dědičnou informací . He provedl velmi pochybné zákroky na lidských embryích s cílem získat jedince odolné vůči infekci virem HIV1.

Moderní doba disponuje prostředky, které by cestu za genetickým ideálem urychlily. Techniky pro tzv. editaci genomu umožňují cílené zásahy do dědičné informace. Pro řád Gene Besserit, který odmítal i umělé oplodnění a spoléhal výhradně na přirozené početí, by něco takového nepřipadalo do úvahy.

Volba pohlaví

Románový eugenický program sesterstva Bene Gesserit se odchýlil od plánu ve chvíli, kdy členka řádu Bene Gesserit Lady Jessica zplodí místo dcery syna. Členky Bene Gesserit přezdívané pro své fyzické i mentální schopnosti benegesseritké čarodějnice uměly po početí ovlivnit pohlaví svých dětí.

Ani tohle není nic, co by pozemská příroda neznala. Řada živočich dokáže změnit buď své vlastní pohlaví nebo umí předurčit pohlaví potomků. A současná věda v řadě případů neví, jak toho ti tvorové dosáhnou. Svým způsobem jsou to pro nás tyto ryze biologické pochody stejně záhadné, jako kdyby tu místo přírody účinkovaly triky benegesseritských čarodějnic.

Příkladem živočichů schopných podle potřeby měnit své vlastní pohlaví jsou ryby klauni. Ti žijí v tropických mořích na sasankách, kde jsou spletí žahavých ramen velmi dobře chráněni před nepřáteli. Sasanku obývá „rodina“ tvořená samečkem a harémem jeho samiček.

Pokud sameček zahyne, utkají se samičky o jeho nástupnictví. A nejsilnější z nich se začne velmi rychle měnit na samce. Start proměny je záležitostí několika mála hodin poté, co se samice octne na vrcholu „společenského žebříčku“. Zvrat pohlaví však může být završen třeba i po několika letech, kdy ryba dosáhne v nově získaném pohlaví plné plodnosti.

Rákosníci seychelští mají kontrolu nad pohlavím potomstva. U těchto pěvců odloží dospělé dcery na rok založení vlastního páru a pomáhají rodičům s odchovem další generace mláďat. Synové se rozprchnou a u rodičů nezůstávají.

Pokud je dostatek potravy, líhne se z vajec rákosníků seychelských 80 % dcer, protože jejich pomoc je vítaná a potrava, kterou přitom spotřebují, nikomu nechybí. Pokud je potravy málo, líhne se z vajec 80 % synů, kteří se rozprchnou a nejsou pro nová mláďata konkurencí.

V případě ryb je zvrat pohlaví celkem snadno vysvětlitelný, protože jejich pohlaví je silně ovlivnitelné hormonálním stavem. Vítězství v soubojích a získání dominantního postavení je u klaunů provázeno tak zásadními hormonálními změnami, že to na zvrat pohlaví stačí.

V případě ptáků má volbu pohlaví potomstva zřejmě pod kontrolou samička, protože ta dává do vajíček buď pohlavní chromozom Z a pak se líhne z vejce samec, nebo pohlavní chromozom W a pak se z vejce líhne samice. Jak samičky rákosníků seychelských konkrétně provádějí volbu pohlaví, ale nevíme.

Pokud by měly členky sesterstva Bene Gesserit kontrolovat, zda se jim narodí dcera nebo syn, musely by mít vliv na to, která spermie oplodní jejich vajíčko. Spermie nesoucí pohlavní chromozom X by daly vzniknout žádaným dcerám, spermie s pohlavním chromozomem Y by zajistily narození nechtěných synů.

Ani výběr spermií samicí není v přírodě nic neobvyklého. U včely medonosné rozhoduje matka o tom, zda bude nakladené vajíčko oplozené spermií nebo zda se dostane z jejího těla neoplozené. To stačí, aby se rozhodlo o pohlaví. Z neoplozených vajíček se vyvíjejí trubci, z oplozených vajíček dělnice nebo nové matky. U mořských bezobratlých jihoatlantických žebernatek Beroe ovata si vajíčko vybírá, kterou z několika spermií se nechá oplodnit.

Dokonce i u člověka se zdá, že vajíčko je s to vysílat chemický signál, kterým selektivně láká určité spermie a pro jiné se učiní méně atraktivním. Frank Herbert neměl o tomto nedávno objeveném mechanismu nejmenší ponětí. Ale jak je u něj zvykem, když popouštěl uzdu své fantazii, moc daleko od pravdy nebýval.