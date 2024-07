Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská firma. Westinghouse se obrátí na soud

Česká vláda ve středu 17. července rozhodla o tom, že dva nové jaderné bloky v jaderné elektrárně Dukovany postaví korejská firma KHNP. Dle premiéra Petra Fialy je tato zakázka největší a nejdražší v novodobé historii České republiky. Zdůraznil také, že jde o zásadní krok pro budoucnost naší země. První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029 a do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.

„Vláda právě schválila výběr preferovaného dodavatele pro dostavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Jednání o smlouvě začne s korejskou společností KHNP, která na základě vyhodnocení expertů nabídla lepší podmínky ve většině hodnocených kritérií včetně ceny.“ uvedl premiér na sociální síti X (dříve známé jako Twitter).

Jeden reaktor za 200 miliard

Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků bude činit 200 miliard korun, což odpovídá současným cenám. Výstavba dvou bloků najednou přinese úsporu přesahující 20 %. Ministr financí Zbyněk Stanjura dodal, že přípravné práce budou v příštích pěti letech stát celkem 80 až 85 miliard korun.

Původně o zakázku soutěžilo pět firem. Do finálního výběru se kromě korejské KHNP dostala pouze francouzská společnost EDF. Ruský Rosatom a čínská CGN byly z bezpečnostních důvodů vyřazeny ještě za vlády Andreje Babiše.

Americká firma Westinghouse v soutěži skončila koncem ledna tohoto roku. ČEZ a vláda tehdy oznámily, že nesplnila požadavky na garantovanou dodávku projektu na klíč, včetně závazného termínu dokončení prvního bloku v roce 2036 a dodržení ceny.

Westinghouse se obrátí na soud

Několik hodin po oznámení výsledků se ozvala firma Westinghouse s tím, že KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru, kterou nabídla. Američané obviňují KHNP z porušování amerických pravidel pro kontrolu vývozu a hodlají se proti tomu bránit právní cestou. Prezident KHNP Jooho Whang však tato tvrzení důrazně odmítá.

Mluvčí ČEZu Ladislav Kříž uvedl, že od uchazečů požadovali potvrzení o vlastnictví práv k nabízené technologii. Toto potvrzení získali při bezpečnostním posouzení i v aktuálních nabídkách. Účastníci tendru museli prokázat, že jsou vlastníky a dodavateli jaderné technologie.

Rozhodnutí o výstavbě dvou nových jaderných bloků v Dukovanech korejskou firmou KHNP je pro Česko významným rozhodnutím. I když tento krok přináší naději na energetickou stabilitu a ekonomické úspory, případný právní spor s Westinghousem může situaci zkomplikovat.

Pokud se nepodaří spory rychle vyřešit, hrozí zpoždění celého projektu, což by mohlo mít negativní dopad na plánovaný termín dokončení prvního reaktoru v roce 2036. Budoucnost této klíčové investice bude tedy záviset na schopnosti všech zúčastněných stran efektivně spolupracovat a vyřešit problémy.