Dva samci zplodili potomky. Pomohlo genové inženýrství a řízený imprinting

„Omne animal ex ovo.“ Tenhle výrok se připisuje anglickému lékaři Williamu Harveymu (1578-1657) a donedávna byl brán jako železný přírodní zákon. U řady živočichů stačí k vývoji nového jedince pouze vajíčko, které nemusí být oplodněno spermií.

Někteří pozemští tvorové, jako jsou například vířníci pijavenky, se tak rozmnožují už miliony let a obejdou se proto bez samců. Jejich populace tvoří výhradně samice. Dokonce ani u obratlovců nejsou otcové vždycky zapotřebí. Z neoplozených vajíček se vyvinou životaschopní jedinci u ryb, obojživelníků, plazů i vzácněji i u ptáků.

Imprinting genů

Savci jsou v tomto ohledu výjimkou. Jejich potomci vznikají pouze z vajíčka samice oplozeného spermií samce. Je to důsledek tzv. imprintingu genů. Ten se z celkového počtu 23 000 genů týká jen několika stovek. Potomek dostává fungující gen vždy jen od jednoho z rodičů (buď od matky, nebo od otce), zatímco druhý rodič mu předává tento gen inaktivovaný. U savců se musí imprintované geny matky a otce vzájemně doplňovat. Poruchy imprintingu, kdy jsou oba geny funkční nebo dojde k vyřazení mateřského i otcovského genu z činnosti, mívají za následek vážné vývojové defekty.

Při imprintingu nedochází ke změně písmen genetického kódu v genu. Aktivita genu je určena tzv. epigeneticky, tedy vazbou chemických „značek“ na dvojitou šroubovici DNA během vzniku vajíčka v ovariu nebo vzniku spermie ve varleti.

Nejčastější epigenetickou „značkou“ je metylová skupina CH 3 tvořená jedním atomem uhlíku a na něm navázanými třemi atomy vodíku. Ta se může vázat na písmeno genetického kódu cytosin. Pokud je na DNA v genu navázáno více metylových skupin, pak jeho aktivita klesá. Při odebrání metylových skupin se gen naopak aktivuje.

Potomci dvou samic nebo dvou samců

Moderní reprodukční biotechnologie našly způsob, jak přivést na svět jedince s dědičnou informací dvou samic nebo naopak dvou samců. Pro úspěch je nutné, aby si vědci „pohráli“ se značkami zajišťujícími imprinting genů.

Pokud má vzniknout jedinec z dědičné informace dvou vajíček, musí mít jedna ze samic upravený imprinting genů ve vajíčku podobně, jako je tomu ve spermii samců. To se podařilo u myší už před dvěma desetiletími japonským vědcům. S potomky dvou samců to bylo složitější. V tomto případě musí být u jednoho samce ovlivněn imprinting ve spermiích podobně, jako je tomu u vajíček. Podařilo se tak sice získat mláďata s dědičnou informací pocházející od dvou otců, ale ta trpěla různými vývojovými defekty. Vědcům se zjevně nepodařilo správně upravit imprinting genů.

Nyní přicházejí čínští vědci se studií, v které dokázali zkombinovat dědičnou informaci dvou samců tak, že se vyvinula zvířata bez zjevných defektů. Svou životaschopnost prokázala početím vlastních mláďat. O výsledcích svých experimentů referují ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Epigenetické změny na míru

Klíčem k úspěchu se stala modifikovaná technologie genového inženýrství známá jako CRISPR. Ve své klasické podobě se CRISPR využívá k přestřižení dvojité šroubovice DNA v přesně zvoleném místě. Nová varianta technologie ponechává dvojitou šroubovici DNA netknutou. Na přesně vybrané místo dědičné informace dopraví enzymy, které dokážou z cytosinu ubrat nebo k němu naopak připojit metylovou skupinu. Mění tak epigenetické značky a tím i aktivitu vybraných genů.

Vědci nejprve odstranili z myšího vajíčka jadernou dědičnou informaci a následně do něj vpravili spermie dvou různých myšáků. Pomocí modifikované metody CRISPR následně upravili dědičnou informaci jedné ze spermií na sedmi vybraných místech, o nichž je známo, že hrají zásadní roli v imprintingu genů. Takto „oplozená“ vajíčka nechali v laboratorních podmínkách vyvíjet. Ta, která vykazovala normální počáteční embryonální vývoj, přenesli do dělohy náhradních myších matek, aby vývoj dokončila. Celkem tak přenesli náhradním matkám 259 embryí a z těch se narodily tři myšky. Dospělosti se dožily jen dvě. Obě byly po dosažení dospělosti schopny normálního rozmnožování a zplodily zdravá myšata.

Důvodů nízké úspěšnosti celého postupu je zřejmě hned několik. K zániku byla na samém počátku odsouzena čtvrtina všech embryí, protože se v nich sešly dvě spermie nesoucí samčí pohlavní chromozom Y. To je konstelace neslučitelná se zdárným vývojem. Šanci na dokončení vývoje měla jen embrya, v kterých se sešly spermie s pohlavními chromozomy X a Y nebo dvě spermie s chromozomem X. V prvním případě se zárodek vyvíjel jako samec, v druhém se z něj narodila samice. Stoprocentní nebyly ani zásahy navozující epigenetické změny. Tam, kde metoda nějakým způsobem selhala, byl další vývoj zárodků těžce narušen.

Děti pro homosexuální muže? Spíše ne

Četné problémy, jež zkomplikovaly vývoj myších embryí nesoucích dědičnou informaci dvou samců, a následná mizivá úspěšnost vývoje do narození vylučují, aby se někdo pokoušel podobným způsobem přivést na svět dítě s dědičnou informací dvou mužů. Riziko narození postižených dětí by bylo příliš vysoké.

Další problém by představovala potřeba obrovského počtu lidských vajíček a velkého počtu žen, které by byly ochotny embrya donosit. Celý postup by byl komplikovaný i po technické stránce, protože myš a člověk mají odlišně imprintované geny a u člověka by bylo nutné provádět zásahy na jiných místech dědičné informace.

Pokud už by se tímto způsobem narodilo dítě, pak by neneslo výhradně dědičnou informaci dvojice mužů. Ve vajíčku by zdědilo i mitochondrie, které mají svou vlastní DNA. Dítě by tedy kombinovalo dědičnou informaci tří lidí – dvou mužů a jedné ženy.

Využití u ohrožených zvířat

Přes všechny uvedené výhrady se pro tuto metodu nabízí praktické využití u zvířat. Úspěšnost by se pravděpodobně dala zvýšit epigenetickými úpravami na větším počtu míst dědičné informace. Pak by se metoda uplatnila například u druhů ohrožených vyhubením, jejichž stavy poklesly na kritické počty. Tam by k záchraně mohlo pomoci i vytvoření potomků dvou samců. Potřebná vajíčka by mohla pocházet od samic blízce příbuzných, vyhynutím neohrožovaných druhů. Podobně už byla vajíčka blízce příbuzných druhů využita při klonování ohrožených zvířecích druhů.

Uplatnění by našla metoda i v při šlechtění hospodářských zvířat. Dnes jsou samci podrobeni mnohem intenzivnější selekci než samice. Umožnily to biotechnologické metody, jako je mrazení spermií a umělá inseminace. K zajištění dostatečného počtu potomků stačí jen poměrně úzká skupina samců (např. plemenných býků v chovech skotu). Jsou k tomu proto vybíráni jen samci, kteří nesou nejlepší kombinace žádoucích dědičných vloh.

K jejich výběru se využívá přesně cílených analýz DNA. U samic tak intenzivní selekce probíhat nemůže, protože jich je k plození dostatečně početného potomstva zapotřebí mnohem více. Chovatelé se u nich musí spokojit i s méně vhodnými kombinacemi dědičných vloh. V potomstvu se pak vynikající vlohy otců „ředí“ méně kvalitními vlohami matek.

Pokud by chovatelé v jednom zvířeti zkombinovali dědičnou informaci dvou špičkových samců, takovému „ředění“ by se vyhnuli a získávali by výkonnější hospodářská zvířata. Jejich chov není žádoucí jen kvůli ekonomické efektivitě chovu. Hrají důležitou roli sehrávají třeba v ochraně životního prostředí. Takových zvířat stačí na stejný objem produkce chovat méně a tím se sníží i zátěž životního prostředí, např. produkce skleníkových plynů přežvýkavci.