Dva zásadní průlomy v embryologii: Embrya z kůže a děti porozené ze zkumavky

To naznačuje nová studie vědců vedených Jacobem Hannou z Weizmann Institute v izraelském Rechovotu publikovaná zcela nedávno ve vědeckém časopise Nature. Hanna a spol. kultivovali zatím jen embrya myší. Zajistili jim však vývoj do stádií, která se při vývoji v těle objevují zhruba v polovině březosti.

Bylo celkem lehké tenhle závazek splnit, protože tak dlouho nikdo v laboratoři lidské embryo v životaschopném stavu udržet neuměl. To se ale změnilo a nové techniky kultivace embryí otevírají možnost nechat vyvíjet embrya v laboratoři daleko za čtrnáctidenní limit. Co to přinese?

Přichází iBlastoid

Možná bychom nemuseli nechávat v umělých systémech vyvíjet lidské embryo. Snad bychom ho mohli nahradit iBlastoidem, který nyní představili světu na stránkách vědeckého časopisu Nature vědci vedení Josem Polem z Monash University v australském Claytonu.

Velmi podobných výsledků dosáhli nezávisle i vědci pod vedením Jun Wua z University of Texas Southwestern Medical Center v americkém Dallasu. iBlastoid představuje věrnou imitaci lidského embrya vytvořenou z tzv. pluripotentních kmenových buněk.

Oba týmy dokázaly ze specializovaných buněk lidského těla (např. z fibroblastů kůže) vytvořit pluripotentní „univerzální buněčnou surovinu“ – tedy buňky se schopností proměny na jakýkoli z dvou set třiceti základních typů buněk dospělého lidského těla. Použili k tomu metodu vyvinutou japonským biologem Shinyou Yamanakou.

Ten prokázal, že specializované buňky myši i člověka lze proměnit na pluripotentní buňky aktivací pouhé čtveřice vybraných genů. Způsobil tak zásadní převrat v biologii a právem za svůj objev dostal v roce 2012 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Vědci nasadili pluripotentní kmenové buňky získané z lidské kůže do speciálního kultivačního systému a tyto buňky tam vytvořily útvar nápadně podobný týdennímu lidskému embryu ve stádiu tzv. blastocysty. Při léčbě neplodnosti oplozením ve zkumavce se pacientkám přenášejí embrya právě v tomto vývojovém stádiu, protože následný vývoj už probíhá s přispěním podpory děložní sliznice.

Co by se asi stalo, kdybychom vložili iBlastoid do kultivačního systému izraelských vědců. Jak daleko by se vyvíjel, nakolik by kopíroval skutečné proměny lidského embrya? Odpověď na tyto otázky můžeme znát už hodně brzy.