Dvanácettrojka se dočkala oživení. Škoda nechala připravit koncept, který na legendární dodávku navazuje

Automobilka Škoda uvádí další projekt ze série Ikony v novém kabátě, kde se ohlíží za ikonickými modely z minulosti a nechává své designéry, aby je vymodelovali jako aktuální koncepty. Po modelech Voiturette A, Popular Monte Carlo, Felicia a 130 RS přišel čas i na legendární užitkový model 1203.

Koncept Škody 1203 vypracoval Daniel Hájek, 31letý designér uživatelských rozhraní vozů Škoda, s jehož prací se můžete setkat v modelech Octavia či Enyaq iV. Skicu pojal jako kempinkový vůz s výklopnou střechou. „Chtěl jsem, aby z mé studie bylo cítit, že je to to auto, ale aby to zároveň nebylo prvoplánové retro řešení. Navrhoval jsem moderní vůz s odkazem na legendu,“ popisuje studii Hájek. Například původní kulatá světla jsou zde jen naznačena, zadní část má zase skloněné bočnice a relativně úzkou střechu.

Podle Daniela stojí studie na základech koncernového Volkswagenu Transporter. Klidně by to ale prý mohl být i elektromobil, protože jeho koncepce by dovolila ještě lepší využití vnitřního prostoru. I když se Daniel zajímá o infotainmenty, tak jeho studie žádný nemá. Pro zobrazování důležitých informací prý majitel použije svůj telefon či tablet.

Studie vozu byla tvůrcem naskicována propiskou a poté dobarvena v počítači. „Je to můj oblíbený způsob práce. Navíc propisku mám vždy u sebe. Při jejím využití není prostor pro chyby a propiska vytváří poměrně charakteristickou stopu, takže mé skici jsou trochu jiné, méně dynamické a více ilustrativní,“ uzavírá tvůrce.

Článek připravila redakce Autorevue.cz