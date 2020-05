Dyson odhalil svůj elektromobil. Měl mít sedm míst a dvakrát větší dojezd než Tesla Model X

Podle původních plánů měla firma Dyson, která se primárně zaměřuje na výrobu vysavačů a spotřebičů pro domácnost, letos představit svůj první elektromobil. V polovině říjnu však přiznala, z plánů sešlo a automobil není schopna vyrobit. Server Engadget nyní přinesl další podrobnosti o tomto ambiciózním plánu.

Krátce po oznámení o ukončení vývoje prosákly na veřejnost informace, že v anglickém výzkumném středisku ve Wiltshire existuje utajovaný funkční prototyp elektrického auta. Ten se nyní objevil jako titulní obrázek u rozhovoru se zakladatelem Jamesem Dysonem v deníku The Times s titulkem „jak jsem vyhodil 500 milionů liber za elektromobil, který se měl stát rivalem Tesly“.

Projekt N526

Zakladatel firmy Dyson odhalil, že vozidlo mělo nabídnout sedm míst k sezení a dojezd na jedno nabití více než 960 kilometrů. Takřka neuvěřitelná dojezdová vzdálenost byla dána především vlastními bateriemi s pevným elektrolytem („solid-state“), které si firma nechala patentovat.

Na rozdíl od dnes nejčastěji používaných článků na bázi lithia měly akumulátory Dysonu nabízet plnou kapacitou i za mrazivých nocí, během rychlé jízdy po dálnici se zapnutým topením a autorádiem.



Dyson odhalil svůj elektromobil

Pokud by deklarovaná dojezdová vzdálenost byla počítána dle evropské metodiky WLTP, což lze u britské firmy předpokládat, znamenalo by to, že elektromobil Dyson mohl nabídnout až dvojnásobný dojezd ve srovnání se sedmimístnou Teslou Model X.

Lákavé parametry

Navzdory své hmotnosti, atakující hranici 2,6 tun, měl vůz s hliníkovou karosérií zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhé 4,8 sekundy. To je ve srovnání s Teslou Model X asi o půl sekundy horší hodnota. Nejvyšší rychlost pak měla být až 200 km/h.

Pohon automobilu měla obstarávat dvojice elektromotorů s výkonem 200 kilowattů, přičemž deklarovaný výkon na klikové hřídeli byl 536 koňských sil. Stranou nelze nechat ani kroutící moment, jež dosahuje až 651 Nm. Prototyp byl do značné míry podobný posledním verzím Range Roveru – sportovně pojaté SUV mělo být 5 metrů dlouhé, dva metry široké a vysoké 1,7 metru. Markantou byla nápadně velká kola.



Dyson odhalil svůj elektromobil

Redaktoři The Times si také prohlédli interiér elektrického SUV, který připomíná některé futuristické koncepty známé autosalonů. Kromě pohodlných sedadel zaujal například prakticky úplnou absencí přístrojové desky – informace měl řidiči promítat HUD do prostoru před něj.

Příliš vysoké ambice

Je zřejmé, že mnohé z parametrů byly spíše ambiciózním cvičením designérů a konstruktérů. Pro společnost, zabývající se primárně výrobou vysavačů, fénů či vysoušečů rukou, se jednalo o poněkud megalomanský projekt, do kterého James Dyson investoval z vlastních peněz 500 milionů britských liber (cca 15,5 miliardy korun).

Na rozdíl od většiny tradičních výrobců automobilů nemá Dyson ve své nabídce benzínové a naftové vozy, z jejichž prodeje by mohl kompenzovat „obrovské ztráty“ z každého vyrobeného elektromobilu. Stačí si přitom vzpomenout na ne právě příznivé hospodářské výsledky Tesly v jejích počátcích.

Přestože se elektromobilu značky Dyson nedočkáme, zakladatel společnosti prozradil, že jeho tým pracuje na dalších zajímavých projektech. Budoucnost své firmy v segmentu elektromobility vidí v bateriích, které bude dodávat automobilkám. Zájem by měl být značný, neboť vyvinuté akumulátory jsou účinnější a kompaktnější než dnes používané lithium-iontové články.