EcoLoc chrání jídlo před bakteriemi a plísněmi. Guláš v lednici prozáří silným UV paprskem

EcoLoc je zařízení skládající se z UV lampy a speciálního víčka pro potravinové nádoby. Využívá technologii UV záření k prodloužení čerstvosti potravin a zajištění bezpečného uchování. Funguje bez chemikálií a díky speciálnímu víku z křemenného skla navrženému pro maximální propustnost UV záření účinně ničí škodlivé mikroorganismy na povrchu potravin. Tím se výrazně zpomaluje jejich kazivost a prodlužuje trvanlivost.

Základem EcoLocu je malý UV čip, který vyvinuli odborníci ze švédské firmy PureFize a vědci z Nanyang Technological University v Singapuru. Čip generuje krátkovlnné UVC záření, které ničí DNA bakterií, virů i plísní, a navíc díky širšímu spektru UVB a UVA dokáže rozrušit i biofilmy, tedy odolné vrstvy škodlivých organismů.

Na rozdíl od tradičních výbojek neobsahuje toxickou rtuť a má malé rozměry. UV světlo vzniká pomocí jevu zvaného katodoluminiscence (vizte Wikipedia), což je proces, při kterém urychlené elektrony narážejí na speciální povrch a vyvolávají záření.

Lepší než vakuové balení

Na rozdíl od vakuového balení, které potraviny sice uzavře, omezí přístup vzduchu, ale bakterie uvnitř ponechá, je EcoLoc aktivně redukuje. Může tak nahradit či doplnit tradiční metody konzervace. Stačí stisknout tlačítko a za zhruba tři minuty je hotovo. Baterie vydrží na jedno nabití zhruba 20 cyklů. Zařízení pracuje v rozsahu od -20 do 100 °C.



Používání EcoLocu je jednoduché a pohodlné – UV lampu stačí zapnout na pár minut před uložením potravin do lednice, případně ji zapínat pravidelně během skladování. Laboratorní testy prokázaly, že zařízení účinně ničí nebezpečné bakterie jako E. coli, Listerii či Staphylococcus aureus, a dokonce i koronavirus SARS-CoV-2. Zvyšuje tak bezpečnost potravin a pomáhá omezit zdravotní rizika spojená s konzumací kontaminovaného jídla.

Výsledky testů také ukazují výrazné prodloužení trvanlivosti různých potravin – například borůvky vydrží až o 28 dní déle, housky o 22 dní a rajčata o týden. Ošetřené maliny zůstaly v dobrém stavu i po sedmi dnech v lednici. Reálné prodloužení trvanlivosti pochopitelně závisí na druhu potraviny, podmínkách skladování a dalších faktorech.

Funguje s krabičkami IKEA

To má velký význam nejen pro domácnosti, ale i pro celosvětový boj proti plýtvání potravinami, které představuje obrovský environmentální i ekonomický problém. Podle OSN se totiž více než polovina nakoupených potravin doma vyhodí. Často ne proto, že by byly zkažené, ale protože ztratily barvu, vůni nebo chuť. A právě to mají na svědomí mikroorganismy, které EcoLoc účinně eliminuje.



Ochrana potravin

Technologie EcoLoc je kompatibilní s běžnými krabičkami na potraviny IKEA řady 365+, což usnadňuje její začlenění do každodenního života. Zařízení je navrženo tak, aby bylo bezpečné, ekologické a jednoduché na použití – nevyžaduje žádné chladicí systémy a lze jej zapínat a vypínat okamžitě podle potřeby.

Budoucnost této technologie je slibná – vědci plánují její rozšíření do dalších oblastí, například sterilizace lékařských přístrojů, domácí hygieny či balení potravin. Pokud hledáte způsob, jak ochránit jídlo, ušetřit, a navíc přispět planetě, EcoLoc je důkazem, že malé zařízení s UV světlem dokáže dělat velké věci.