Ekologičtější, ale stejně agresivní. Dnes startuje Rallye Monte Carlo a nová éra WRC

Ve čtvrtek odstartuje ikonická Rallye Monte Carlo, mistrovství světa v rallye vstoupí do své 50. sezóny, ale také do nové éry. Nová auta mají jako prioritu udržitelnost, ale promotér dokázal udržet i drsňáckou image – výkon dostatečný na atraktivní jízdu, řízný zvuk a agresivní vzhled.

Vrcholná třída nese označení Rally1, hybridní vozy kombinují benzinový turbomotor s bateriemi a elektromotorem.

V depu a na částech přejezdů (tedy mimo měřené úseky) bude v akci pouze elektromotor, na rychlostních zkouškách chvilkově pomůže spalovacímu motoru. Jezdci mají povinnost použít jej na každé zkoušce, ale před každým boostem musí rekuperací získat 30 kilojoulů energie. Kromě jezdeckého umění bude ještě více záležet na správném softwaru, nastavení a strategii.

Promotér vysvětluje pohonné ústrojí Rally1:

Dodavatelem motoru je firma Kreisel Electric, výkon je 134 koní, baterie má kapacitu 3,9 kWh. To by mělo stačit na cca 20 km čistě elektrické jízdy. Nabíjet se bude v depu, z nuly na 100 % to trvá 30 minut.



S elektrifikací souvisí nový bezpečnostní prvek – zvenčí viditelná světla, která barvou signalizují, zda je baterie aktivní, nebo odpojená. Hodit se to bude například záchranářům při havárii.

Spalovací jednotky si automobilky vyrábí samy a z velké části zůstávají stejné jako v minulosti. Zdvihový objem je 1,6 litru, nechybí turbo a nejzásadnější změnou je udržitelné palivo.

Zajímavý je návrat k mechanickému řazení (už žádná „pádla“ pod volantem), způsob jízdy zásadně změní absence aktivního středového diferenciálu. Výkon se odhaduje na 380 koní, ve spolupráci s elektromotorem bychom se měli chvilkově dostávat přes 500 koní. Auta budou vážit asi 1260 kg, takže jsou o cca 70 kg těžší než loňská WRC.



Do nové třídy se přihlásily všechny tři značky aktivní i v ročníku minulém. Tohle je Hyundai i20 N Rally1 2022



Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1



Ford Puma Rally1

Zásadně se liší konstrukce. Zesílený ocelový rám už není vestavěný do produkčního vozu jako v minulosti. Týmy stavěly auta od nuly přímo pro závodní účely, své sériové protějšky jen vzhledem připomínají. Výsledkem je zvýšená odolnost – testy prokázaly zlepšení o 51 % při nárazu z boku, o 70 % při čelním nárazu a střecha zvládne absorbovat i 115 % více energie. Karoserii opustila série křídel a dalších aerodynamických prvků, které jsme vídali v minulých sezónách, přítlak klesl o 15 %.