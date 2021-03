Elektrická Dacia se začíná prodávat. Bude jedním z nejdostupnějších elektromobilů

Mezi elektromobily letos vstoupí také značka Dacia. Dříve avizovaný model lákal především na nízkou cenu a dnes už konkrétně víme, jaká bude. Zatím byla cena prozrazena pouze pro francouzský trh, kde už je možné novinku předobjednat, ale snadno z toho můžeme odhadnout, za kolik se bude prodávat i u nás. Přes 500 tisíc korun se cena celkem jistě nedostane.

Elektromobil Dacia Spring se ve Francii začne prodávat za cenu od 16 990 eur, což v přepočtu znamená přibližně 445 tisíc korun. Ve Francii mají poměrně štědrý dotační program, takže tamní zájemci za elektrickou Dacii zaplatí v přepočtu jen asi 325 tisíc korun, u nás takové pobídky ale nejsou. Přesto se novinka stane jedním z nejdostupnějších elektromobilů na trhu.

Dacia Spring je malý městský crossover, který má lehce vyvýšenou karoserii a „kolo v každém rohu“, takže se pro pohyb v ulicích měst skvěle hodí. Tomu je přizpůsoben i pohon, který nemá ambice trhat rekordy ve zrychlení, maximální rychlosti nebo dojezdu. Výchozí motor má výkon jen 33 kW (45 koní), točivý moment 125 Nm a kapacita baterie slibuje dojezd 230 km dle metodiky WLTP (zahrnuje i podíl dálnic), případně 305 km čistě v městském provozu.

Pořád drahá, ale i tak půjde na dračku

Je to zkrátka vozidlo na přibližování po městě a v příměstských oblastech, na nic jiného si nehraje. Nabízet se bude i v užitkové verzi, ve které nebudou zadní sedadla a zvětší se tak nákladový prostor. To bude ideální pro kurýrní služby.

Na poměry standardních vozů značky Dacia je novinka poměrně drahá, vždyť například mnohem robustnější a výkonnější model Duster se spalovacím motorem vyjde jen na 280 tisíc korun. Jenže ceny baterií do elektromobilů jsou vysoké a ani úsporně smýšlející inženýři Dacie s tím nic nenadělají. Přesto se dá očekávat, že se bude jejich elektromobil dobře prodávat.

Připomeňme, že Škoda svůj první malý elektromobil Citigo iV uvedla před dvěma lety, a to s motorem o výkonu 61 kW (v úsporném režimu 40 kW) a dojezdem maximálně 265 km. Zprvu si za něj řekla 430 tisíc korun, postupně se však cena vyšplhala až k půl milionu a přesto se vše rychle prodalo. Měl to být jen takový první pokusný krok do elektromobility a test, jaký bude o elektrické škodovky zájem. Bylo proto předem stanoveno, kolik aut se vyrobí a s následnou výrobou se nepočítalo.

Jenže po malých elektrických škodovkách se jen zaprášilo a z nabídky proto záhy zmizely. A podobně skončil i koncernový bráška VW e-up! Než přijdou nově vyvinutí nástupci, může Dacia o to více těžit z hladu po malých levných elektromobilech, který na trhu evidentně je. Ukazuje se totiž, že i přes vysoké počáteční náklady se elektromobily při každodenním městském vytížení vyplatí. Obzvlášť, když na ně platí úlevy v podobě dotací či bezplatného parkování.

Dacia Spring se začne prodávat na podzim, na vybraných trzích ji bude možné už nyní předobjednat.