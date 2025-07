Elektrická stimulace mozku udělá matematiky i z těch, kteří dodnes bojují s malou násobilkou

Zpráva OECD z roku 2016 uvádí, že 24 až 29 % dospělé populace ekonomicky vyspělých zemí nevládne lepšími znalostmi a dovednostmi z matematiky, než odpovídá průměrnému výkonu sedmiletých dětí. Nekomplikuje to život jen slabým počtářům, kteří mívají nižší příjmy, tíhnou k horšímu zdravotnímu stavu a mohou se potýkat s nedostatkem společenského uznání a respektu.

Na nižší úroveň vzdělání obyvatel doplácí celá společnost. Tým vedený Roiem Cohenem Kadoshem z University of Oxford nyní nabízí pro tyto lidi řešení - elektrickou stimulaci mozku, po které se zlepší koordinace aktivity mozkových center důležitých právě pro matematické výkony. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis PLoS Biology.

Matoušův efekt

Vzdělávací systémy jsou často zatíženy tím, čemu se říká Matoušův efekt. Toto označení se odvolává na Matoušovo evangelium z Nového zákona, kde se píše: „Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.“ Pravda, někdy se to vykládá ve smyslu: „Kdo dobře využívá, co mu bylo svěřeno, tomu bude ještě přidáno. Kdo se ani trochu nesnaží, přijde o všechno.“ Ale ve vzdělávání platí první verze, tedy že ti, kteří přicházejí do školy s nějakou výhodou, se následně výrazně zlepšují. A naopak, žáci s handicapem za ostatními stále víc a víc zaostávají.

Výhodou může být nejen vrozené nadání, ale třeba i lepší rodinné zázemí, vyšší motivace a silnější zaujetí během výuky. Roi Cohen Kadosh ale považuje biologické faktory, jako jsou dědičné dispozice, propojení center mozku a kvalita mozkových signálních drah, za důležitější než faktory působící na člověka z jeho okolí. Podle něj právě tyto biologické faktory vysvětlují rozdílné matematické schopnosti jednotlivých lidí.

Stimulace mozku pomáhá

Roi Cohen Kadosh a jeho spolupracovníci získali ke spolupráci na experimentech celkem 72 dobrovolníků ve věku od 18 do 30 let a ty podrobili během pěti dnů výuce novým matematickým postupům. Někteří přitom byli vystaveni transkraniální stimulaci mozku, při které jsou elektrodami přiloženými k hlavě pouštěny do mozku slabé elektrické proudy. Člověk si tuto stimulaci ani neuvědomí. Proto mohla být část dobrovolníků podrobena pro kontrolu falešné stimulaci, kdy sice měli na hlavě připnuté elektrody, ale elektrické stimuly nedostávali. Dobrovolníci rozdíl mezi stimulací a placebo ošetřením nepoznali.

Účastníci experimentu, kteří se podrobili transkraniální stimulaci, měli elektrickým impulsům vystaven buď dorsolaterální prefrontální kortex důležitý pro paměť, pozornost a pro získávání nových dovedností, nebo posteriorní parietální kortex, kde se zpracovávají matematické informace po skončení výuky. Vědci také sledovali v mozku změny v hladinách látek, jako je kyselina gama-aminomáselná (zkráceně GABA) nebo glutamát. Ty sehrávají významnou roli v tzv. plasticitě mozku důležité pro učení.

V pokusu se ukázalo, že někteří dobrovolníci měli slaběji propojené oblasti mozku a hůře se učili. Po transkraniální stimulaci prefrontálního kortexu se jim ale propojení různých oblastí mozku posílilo a v učení se vyrovnali těm, za kterými před stimulací zaostávali.

Roi Cohen Kadosh přiznává, že mechanismus účinku transkraniální stimulace na matematické schopnosti a dovednosti nelze na základě výsledků pokusu jednoznačně definovat. Jako jedno z možných vysvětlení nabízí stochastickou rezonanci, kdy se slabý signál stává jasnějším, pokud se k němu přidá něco málo informačního šumu. V mozku tak může transkraniální stimulace mírně zvýšit výkon slabých neuronů a posunout je do stavu, kdy začnou produkovat nervové stimuly.

Špatní se zlepší, dobří nikoli

„Důležité je zdůraznit, co tento způsob stimulace mozku nedělá. Nezvyšuje matematické výkony u těch, kdo už jsou v matematice dobří. Proto je transkraniální stimulace slibnou metodou pro zmenšení rozdílů mezi studenty a nehrozí u ní, že by rozdíly mezi studenty ještě zvětšila. Tenhle způsob stimulace by vyrovnal rozdíly v populaci studentů. Matoušův efekt by tu nefungoval,“ vysvětluje Roi Cohen Kadosh.

Do studie se zapojili jako dobrovolníci velmi zdatní vysokoškoláci. Dřívější studie s dětmi, jež mají s matematikou potíže, nebo s dětmi trpícími poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) ale ukázaly, že i u nich transkraniální stimulace zabírá.

„Jsem přesvědčen, že naše studie otevírá nové směry ve vzdělávání,“ říká Roi Cohen Kadosh. „Biologické předpoklady studentů jsou důležité a s novými poznatky a technologiemi můžeme vyvinout metody, kterými budeme působit na mozek přímo a nikoli zprostředkovaně. Dáme tak lidem šanci, aby si ze vzdělávání odnesli co nejvíc. Postupem času mohou na míru šité postupy, třeba s využitím transkraniální stimulace mozku, pomoci studentům, kteří by jinak zaostávali za ostatními nikoli kvůli špatným podmínkám, ale kvůli vrozeným odchylkám ve funkcích mozku.“

Vědci tím neodmítají vliv podmínek, v jakých člověk vyrůstá a následně žije, a zdůrazňují, že i těm je třeba věnovat pozornost. Z jejich vyjádření je tak trochu cítit omluva za to, že vycházejí z faktu, že všichni lidé nemají stejně kvalitní mozky. To je dneska velmi nepopulární a „nekorektní“ náhled na věc. Současné koncepce vzdělávání kladou důraz na to, že rozdíly ve schopnostech jsou výsledkem rodinného zázemí, sociálních podmínek. Neustále jsme přesvědčováni o tom, že tyhle handicapy se dají při „troše snahy“ (především ze strany učitelů) celkem snadno „smazat“.

Nezdá se, že by tento přístup nesl ovoce. Mezi veřejností je však populární, protože z rodičů snímá zodpovědnost a neklade na ně zvýšené nároky. Pokud si nepřiznáme skutečný stav věcí a nepřipustíme, že všichni nenosí v hlavách stejně výkonné mozky, pak nezačneme s biologickými rozdíly nic dělat, i když bychom podle Cohen Kadoshe mohli. A to je mnohem větší hřích, že přiznání vrozených rozdílů ve výkonu mozků.