Elektrická taxi mají mezi evropskými městy létat už v roce 2027. Letadlo se jmenuje Electron 5 a vypadá skvěle

Nizozemský startup Electron Aviation má našlápnuto stát se jedním z prvních provozovatelů létajících taxi v Evropě, ne-li zcela prvním. Uzavřel smlouvu s nizozemským letištěm Twente, ze kterého chce od roku 2027 létat mezi hlavními evropskými městy s malými elektrickými letadly.

Electron Aviation plánuje, že jeho služba bude fungovat podobně jako Uber, jen místo vozů bude využívat elektrická letadla a bude určena primárně pro byznysovou klientelu, která se potřebuje rychle a pravidelně pohybovat po Evropě.

Zatím je vize taková, že zákazník si přes aplikaci objedná let, dorazí na letiště, absolvuje cestu, na druhém letišti ho vyzvedne elektrický vůz přímo od Electron Aviation a ten jej doveze do požadované destinace ve městě. Přesné detaily, jako jak dopředu bude třeba si letadlo objednat, zatím startup neprozradil, avšak průměrná cesta by měla vyjít na 225 eur (5300 korun) s tím, že majitelé počítají, že částka časem půjde dolů.

Přivítejte letadlo Electron 5

Nejdůležitější je ale samozřejmě zamýšlené letadlo, od kterého se vše odvíjí. Electron Aviaton je součástí stejnojmenného holdingu, do kterého spadá i Electron Aerospace, výrobce elektrických letadel. Startup chce využívat jejich aktuálně vyvíjený stroj Electron 5.

To má být plné elektrické letadlo na baterie, schopné přepravit na jedno nabití pět osob až na vzdálenost 500 km. Se třemi osobami má být schopné uletět až 750 km, uvádí firma na svých stránkách, což je podle ní dostačující na pokrytí 85 procent Evropy.

Electron 5 má být zároveň schopné letět rychlostí 300 km/h ve výšce 3 km, unese 500 kg, podle firmy je tišší než klasická letadla a to hlavní, jeho provoz je bezemisní. Pro komfort zákazníků pak nechybí USB pro nabíjení mobilních zařízení a velká panoramatická okna pro výhled.

Háček je v tom, že letadlo ještě v ostrém provozu nasazené není, stále se nachází ve fázi vývoje. Plnohodnotné testovací lety proběhnou příští rok.

„Dnes letecké společnosti diktují, jak a kdy máte létat. Představte si, že byste místo toho mohli letět přímo z letiště Twente ve vámi zvolený čas do jakéhokoli místa v okruhu 500 km. Do Berlína, Londýna nebo Paříže byste se tak dostali za méně než dvě hodiny,“ láká generální ředitel Electron Aviation Josef Mouris.

Létat se má také z letiště Groningen, přičemž se počítá s pokrytím 12 největších evropských měst. Dost možná se tak dočkáme i Prahy.

Electron Aviation i letiště Twente jsou členy sdružení Electric Flying Connection (EFC) a spolupracují s nizozemským Fondem pro podporu bateriového létání. Právě tyto skupiny by příští rok mohly pomoci se schvalováním stroje. Dokud ale Electron 5 nedostane od úřadů zelenou, tak je termín startu 2027 spíše orientační.

Zdroj: Tisková zpráva letiště Twente, stránky Electron Aviation