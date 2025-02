Elektrické formule E budou v nové sezóně povinně zastavovat v boxech a nabíjet baterii výkonem 600 kW

Šampionát elektrických formulí E vstoupil do své jedenácté sezóny s revoluční novinkou. Po několika letech testování zavádí povinné zastávky v boxech, během nichž vozy doplní energii pomocí ultrarychlého nabíjení. První ostrý test této technologie proběhne již 14. února při závodě v saúdskoarabské Džiddě.

Systém nazvaný „Pit Boost“ umožní během pouhých 30 sekund dobít baterii vozu o 10 procent její kapacity, což představuje 3,85 kWh. K tomu bude sloužit nabíječka s ohromujícím výkonem 600 kilowattů, tedy více než dvojnásobkem toho, co zvládnou nejrychlejší nabíječky pro běžná elektrická auta. Celková doba zastávky v boxech bude asi 34 sekund.

Povinné zastávky přinesou větší drama

Nový prvek má do závodů vnést další strategickou dimenzi. Týmy budou muset pečlivě zvažovat, kdy své jezdce zavolají do boxů. „Myslím, že to bude fantastické, protože to do závodu vnese prvek nejistoty. Týmy budou využívat tu dodatečnou energii odlišnými způsoby v různých momentech,“ vysvětluje spoluzakladatel a šéf šampionátu Alberto Longo.

Pravidla stanoví, že v každém týmu může v jeden okamžik dobíjet pouze jeden vůz. Na samotnou operaci dohlížejí maximálně tři mechanici – dva pracují přímo s vozem a jeden má za úkol zastavení a bezpečné vypuštění z boxů. Nepoužití povinného Pit Boostu povede k nekompromisní diskvalifikaci.

Nový systém rychlého dobíjení bude v této sezóně zaveden pouze během šesti závodních víkendů (v Džiddě, Monaku, Tokiu, Šanghaji, Berlíně a Londýně), a to vždy jen v jednom ze dvou závodů. Jak vysvětluje šéf šampionátu Alberto Longo, toto rozhodnutí má za cíl nabídnout divákům během jediného víkendu dva výrazně odlišné závody – jeden tradiční a jeden s novou strategickou dimenzí v podobě povinných zastávek v boxech.

Příští sezónu možná ve všech závodech

Pokud se systém osvědčí, mohl by se v příští sezóně rozšířit na všechny závody. Vývojáři už dokonce přemýšlejí o zvýšení výkonu nabíjení až na 800 kilowattů, což by umožnilo během půlminutové zastávky doplnit až čtvrtinu kapacity baterie.

Elektrické formule E budou v nové sezóně povinně zastavovat v boxech

Pro zajímavost: když formule E v roce 2014 začínala, museli jezdci v polovině závodu přesedat do druhého vozu, protože akumulátory nevydržely celou závodní vzdálenost. Nynější návrat povinných zastávek však není vynucen technickými limity, ale má demonstrovat pokrok v technologii rychlého nabíjení.

„Jako série, která vznikla pro podporu přenosu technologií ze závodní dráhy na silnici, znamená Pit Boost zásadní změnu pro komerční vozidla a budoucí potenciál nabíjecího výkonu elektromobilů,“ uzavírá Longo. Ostatně už nyní se během třicetisekundové zastávky do vozu formule E dostane stejné množství energie, jako do běžného elektromobilu z domácí 7kW nabíječky za půl hodiny.

Zdroje: FIA, Ars Technica, Electric Cars Report, Racer.