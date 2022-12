Elektrické formule nejsou určené jen pro zábavu. Fungují jako laboratoř při vývoji elektromobilů

Za měsíc a půl odstartuje v Mexiku devátý ročník šampionátu elektrických formulí ABB FIA Formula E World Championship. Týmy již představily své závodní vozy pro nadcházející sezónu, do které vyjedou s notně modernizovanými monoposty třetí generace, které jsou menší, lehčí, výkonnější a efektivnější.

Pro britskou automobilku Jaguar to bude již šestá sezóna, které se účastní, přičemž zapojení do šampionátu nevnímá jen jako marketing. Podle technického manažera týmu Phila Charlese z této aktivity hmatatelně profitují elektrické silniční vozy Jaguar Land Rover, informuje web Ars Technica.

Formule E jako laboratoř

„Když se vrátíte zpět do roku 2017, tak tehdy jsme poprvé použili náš vlastní měnič napětí pro závodní tým,“ řekl Charles. „Nasadili jsme zařízení z karbidu křemíku, které nám dalo možnost superrychlého přepínání. Byl to tlak z naší strany – chceme přepínat rychleji a zjistit, zda nám to může přinést lepší účinnost, což se podařilo. Takže jsme se během těchto vývojových cyklů dostávali k tomu, že jsme spínali rychleji a rychleji a rychleji.“

V té době se výkonovou elektronikou z karbidu křemíku pro silniční elektromobily zabývalo jen málo výrobců. „Nyní chtějí karbid křemíku všichni a důvod, proč ho chtějí, je stejný jako u nás,“ řekl Charles. „Takže technologie, kterou jsme tehdy prosazovali, se nyní skutečně ujala.“

Poměrně často zaznívá kritika, že technická pravidla Formule E značně omezují možnosti vlastního výzkumu a vývoje. Některé komponenty jsou totiž unifikované a závodní týmy do nich nesmějí zasahovat. Německé automobilky Audi a BMW právě z tohoto důvodu ze šampionátu odešly. Charles to však vidí jinak.

Jak přispívají elektrické formule k vývoji

Závodní týmy mohou téměř libovolně upravovat software vozidla a tím ovlivňovat jeho výkonové charakteristiky. Mohou také pracovat s motorem a měničem napětí – nesmí však překročit nejvyšší povolený výkon. Právě při úpravách měniče museli konstruktéři čelit problémům s elektromagnetickým rušením a s tím související potřebou stínit elektronické součástky, kterou vyřešili inovativními technickými nátěry.

Dále se zabývali reakcí vozu na řazení rychlostních stupňů – zejména na způsob, jakým točivý moment motoru roztáčí hnací hřídele a zatěžuje převodové stupně v převodovce. Ačkoli je to problém i u spalovacích hnacích ústrojí, u elektromobilu se ještě zhoršuje kvůli téměř okamžitému točivému momentu elektromotoru. Jaguar Racing proto vyvinul hnací hřídele z uhlíkových vláken a toto know-how předal konstruktérům silničních vozů, kteří ho využívají při vývoji elektromobilů a plug-in hybridů.

Závodní vůz Formule E Gen3 je ambiciózním skokem vpřed ve srovnání s vozem, který odjel poslední závod na konci letošní sezony. Výkon zadního elektromotoru se zvýší z 250 kW na 350 kW a nově je k dispozici přední generátorová jednotka, která umí při brzdění získat dalších 250 kW, díky čemuž je závodní vůz mnohem efektivnější. V průběhu nové sezóny budou do závodů zařazeny zastávky v boxech za účelem nabíjení akumulátorů.