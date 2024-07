Elektrické formule poměřují síly už deset let. Staly se laboratoří pro komerční elektromobily

V neděli 21. července skončila na okruhu v Londýně již desátá sezóna šampionátu elektrických formulí Formule E. Mistrem světa se stal německý závodník Pascal Wehrlein, který v průběhu sezóny nasbíral 198 bodů. Z jedenácti týmů, které se letošního ročníku účastnily, získal nejvíc bodů Jaguar TCS Racing. Podrobnosti o vyhlídkách tohoto motoristického sportu přináší magazín Ars Technica.

Průběh sezóny byl podstatně napínavější, než tomu bývá v případě „královny motorsportu“, za kterou je označována Formule 1. Před posledními dvěma závody v Londýně mělo šanci na zisk titulu mistra světa hned sedm závodníků. To je situace, kterou F1 nepamatuje dlouhé roky.

Původně akumulátory nestačily

Formule E začínala v roce 2014 s relativně pomalými auty a akumulátory s malou kapacitou, které nedokázaly zvládnout celý závod. Jezdci proto museli až do roku 2018 během závodů zajíždět do boxů, kde přesedali do nových aut s plnou baterií.

V roce 2018 došlo k významnému vylepšení s příchodem vozů Gen2, které měly vyšší kapacitu baterie a dokázaly závodit více než 45 minut. Vůz Gen2 byl po všech stránkách lepší a v některých případech dokázal předvést lepší výkon než monoposty formule 1.

V loňském roce přišla třetí generace závodních vozů, označovaná jako Gen3, od které se očekávala vyšší rychlost a zlepšení časů v jednotlivých kolech. Vozy se vyznačovaly nižší hmotností, vyšším výkonem a změnil se také dodavatel pneumatik – místo Michelinu nastoupil Hankook.

Čekají nás ještě rychlejší monoposty

Právě nové pneumatiky byly velkým překvapením, bohužel nikoli v pozitivním směru. Původně měly vydržet několik závodních víkendů, ale v této i v předchozí sezóně vykazovaly mnohem menší přilnavost než Micheliny. Kvůli tomu byly rychlosti v zatáčkách relativně nízké a vozy byly obtížněji ovladatelné.

Ačkoli mají elektrické formule vyšší kapacitu baterií, stále není dostatečná na to, aby závodníci mohli jet od startu do cíle na plný plyn. Týmy se musejí spoléhat na informace od jezdců a sledovat údaje o stavu akumulátorů, na jejichž základě vypočítávají optimální strategii.

V sezóně 2025/2026 je plánován přechod na vylepšené monoposty Gen3 Evo, které budou mít pohon všech kol a lepší přilnavost díky novým pneumatikám. Týmy se také začínají soustředit na další generaci vozů, Gen4, které by měly přijít ve 13. sezóně. Technické změny mají za cíl poskytnout lepší podmínky pro jezdce a týmy a zvýšit atraktivitu závodů v rámci seriálu Formule E.

Je to stále lepší a lepší

Generální ředitel Formule E Jeff Dodds zdůrazňuje, že silnou stránkou této technologie je schopnost neustále zlepšovat výkon vozů. Například připravované vozy Gen3 Evo dokážou zrychlit z nuly na stovku za pouhých 1,8 sekund. Dodds také upozorňuje, že Formule E je relativně mladou sérií, která se stále hraje s ranými technologiemi.

Šéf týmu McLaren Ian James je hrdý na pokrok, který Formule E udělala za posledních deset let. Uvádí, že s příchodem Gen2 došlo k profesionalizaci celé série. James věří, že Gen3 odkryl skutečný výkonnostní potenciál elektrického motorsportu. Vůz Gen3 Evo pak podle něj posune výkonnost ještě o další stupeň výš.

Podle šéfa týmu Nissan Tommasa Volpeho má Formule E výhodu v tom, že poskytuje prostředí pro výzkum a vývoj elektromobilů. Volpe uvádí, že zastoupení v této oblasti je důležité pro transformaci mobility a využívání elektrifikace jako klíčové technologie.

Z výsledků těží běžné elektromobily

Pro Nissan je důležité prezentovat svou technologii elektromobilů divákům a dohoda o přímých přenosech závodů Formule E přes platformu Roku jim v tom pomáhá. Účast ve Formuli E přináší také další výhody, jako je zlepšování energetické účinnosti hardwaru, používání nových materiálů a designových řešení, které mohou být přeneseny do běžných automobilů.

Významným technickým aspektem Formule E je software pro řízení spotřeby elektrické energie. Závodní týmy využívají závody k vývoji a testování nových technologií, které mohou být později uplatněny v komerčních elektrických vozidlech. Například McLaren tvrdí, že některé koncepty vyvinuté pro Formuli E už byly úspěšně převedeny do silničních aut.

Porsche má v rámci své organizační struktury oddělení pracující na Formuli E, které spolupracuje s konstruktéry podílejícími se na vývoji silničních vozidel. Některé komponenty hnacího ústrojí formulového vozu byly díky tomu použity elektrickém prototypu Porsche GT4 ePerformance. Lze tak konstatovat, že Formule E slouží jako testovací polygon a urychluje vývoj elektromobilů pro silniční provoz.

Pohon na všechna čtyři kola

Nástup monopostů Gen3 Evo v příští sezóně umožní týmům využívat energii z elektrických motorů vpředu i vzadu. Zatím to bude fungovat jen jako „booster“, ale s příchodem formulí Gen4 se očekává větší využití pohonu na všechna čtyři kola.

Závody Formule E sleduje v současnosti přibližně 200 milionů diváků, přičemž polovina z nich pochází z Číny. Předpokládá se, že s ohledem na rostoucí maximální rychlosti přestanou některé původní úzké městské okruhy postačovat. Například v Monaku využívají elektrické formule stejnou trať jako Formule 1 a v americkém Portlandu dosahují maximální rychlosti srovnatelné s IndyCar.

Plánovaný přechod na vozy Gen3 Evo v sezóně 2025/2026 a budoucí vozy Gen4 mají za cíl dále zlepšit výkon a přilnavost elektrických formulí, díky čemuž by měly být závody ještě atraktivnější. Formule E se tak stává důležitým nástrojem pro výzkum a vývoj technologií, které se přenášejí do komerčních elektromobilů.