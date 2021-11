Elektrické letadlo Rolls-Royce stanovilo světový rekord – dosáhlo maximální rychlosti 623 km/h

Britská společnost Rolls-Royce, která mimo jiné vyrábí letadlové motory, oznámila, že její zcela elektrické letadlo „Spirit of Innovation“ („Duch inovace“) dosáhlo maximální rychlosti 623 km/h. To z něj činí nejrychlejší elektrický dopravní prostředek na světě, uvádí firma v tiskovém prohlášení.

Rolls-Royce věří, že 16. listopadu stanovil tři nové světové rekordy: v maximální rychlosti elektrického letadla, v nejrychlejším vystoupání do výšky 3 000 metrů s časem 202 sekund a v nejvyšší rychlosti na vzdálenost 9,3 míle (15 kilometrů), která činí 532,1 km/h.

Duch inovace lámal rekordy

Rolls-Royce předložil údaje ze svých rekordních letů Mezinárodní letecké federaci (FAI), která je zodpovědná za certifikaci světových leteckých rekordů. „Doufáme, že FAI v blízké budoucnosti certifikuje a oficiálně potvrdí úspěchy týmu,“ uvedla kultovní firma v prohlášení.

„Létat se Spirit of Innovation touto neuvěřitelnou rychlostí a věřit, že jsme překonali světový rekord v letu s plně elektrickým pohonem, je významná událost,“ řekl zkušební pilot Phill O'Dell, jež rekordní lety absolvoval. „Je to vrchol mé kariéry a neuvěřitelný úspěch celého týmu. Příležitost stát v čele další průkopnické kapitoly příběhu společnosti Rolls-Royce, která se snaží přinést budoucnost letectví, je jako z říše snů.“

Podle Rolls-Royce je Spirit of Innovation s maximální rychlostí 623 km/h nejrychlejším plně elektrickým dopravním prostředkem na světě ve vzduchu, na moři i na zemi. Letoun byl postaven v rámci projektu společnosti ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight).

Budoucnost elektrických letadel

Letecký průmysl experimentuje s několika metodami snižování emisí uhlíku. Elektrická letadla jsou aktuálně značně omezená technologiemi baterií, jež v současné době nedokážou pojmout dostatek energie pro dlouhé lety. Například experimentální elektrické letadlo NASA Maxwell X-57 může letět pouze 40 minut v kuse.

Současné baterie mají padesátkrát menší energetickou hustotu než letecké palivo. Jsou však použitelné pro velmi krátké lety, jako je například 30minutový přelet mezi Vancouverem a Victorií v Kanadě. Na rozdíl od spalovacích motorů si elektromotory zachovávají plný výkon i při stoupání letadla, což je ideální pro pokusy o dosažení rekordu, jak právě ukázal letoun Spirit of Innovation.

Ačkoli je budoucnost elektrických letadel nejistá, je projekt Spirit of Innovation krokem správným směrem. Letoun využívá elektrický motor s výkonem 400 kW (asi 535 koní) a také „akumulátor s nejvyšší hustotou, jaký byl kdy v letectví sestaven“, uvádí Rolls-Royce. Bez ohledu na to, zda budou rekordy certifikovány FIA, poskytl neocenitelné údaje pro budoucí vývoj elektrifikované dopravy.