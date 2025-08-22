Elektrické nohy místo elektrického kola. Exoskeleton Dnsys Z1 pomůže s chůzí do kopce, baterie vydrží 4 hodiny

Tahle firma není na Kickstarteru žádný nováček. Před více než rokem si veřejně řekla o peníze na exoskeleton Dnsys X1. Kampaň se povedla, více než 1 600 podporovatelů přispělo takřka 1,2 milionu dolarů a dostalo své exoskeletony.
Nyní přichází druhá generace Dnsys Z1. Kampaň končí 5. září a měla skromný cíl něco přes pět tisíc dolarů, přitom vybraná částka už pomalu blíží dvěma miliónům. Zatímco předchozí generace stála necelých 400 dolarů, Z1 stojí téměř 900 dolarů.
Zaujme nárůst výkonu z 500 W na 900 W, ale zásadní změnou je koncepce, uchycení na těle. Starší X1 začínal v pase a jeho ramena obepínala stehna, ale uživatelé si stěžovali, že se vyšší výkon a podpora promítají do většího namáhaní kolen.
Tvůrci proto u nové generace přispěchali s řešením a rameno zařízení nyní začíná na stehnech a končí nad lýtky. Hlavním cílem je podpořit chůzi nejen do kopce, ale i snížit zátěž z kopce a třeba i zmenšit únavu při lyžování. Z1 pocitově sníží hmotnost uživatele o 35 kg a jedna baterie vydrží až 4 hodiny, další můžete přikoupit. Hmotnost exoskeletonu na jednu nohu je jen 680 g.
Stanou se exoskeletony stejným hitem jako elektrokola? Vždyť také mnohým pomohou dostat se tam, kam by už nedošli. Kampaň ještě pár dnů poběží, projekt je již plně zaﬁnancován a vzhledem ke zkušenostem týmu není riziko velké. Rozesílka by měla proběhnout již v listopadu 2025.