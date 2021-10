Elektrické vedení budou hlídat neuronové sítě. Rozpoznají, že se blíží nebezpečí

Západní pobřeží USA trápí každoroční požáry, které způsobují jak letitá sucha v Kalifornii a okolních státech, tak místy velmi zastaralá rozvodná síť. Právě na ni se zaměřil startup Buzz Solution a vyvinul netradiční fotografickou neuronovou síť.

Jejím cílem tentokrát není rozpoznávání běžných objektů na vstupním snímku, ale výhradně jen těch, které se týkají elektrického vedení. Neuronka tak rozpozná třeba rozbitou keramickou ochranu, roztřepený nebo třeba rostoucí vegetaci, u které hrozí, že brzy zasáhne do vedení. To znamená, že technologie umí problémy také předvídat.



Neuronová síť už dnes rozpozná desítky různých závad v elektrickém vedení

Základem obrazových neuronových sítí jsou studijní data, na kterých se program učí, jak vlastně vypadá problém – třeba prasklá izolace. Zde vypomohl Electrical Power Research Institute a dodal tisíce fotografií všech částí rozvodné sítě v různě pokročilém stádiu degradace.

Autoři doufají, že bude možné neuronku využít pří dálkovém průzkumu z letadel, helikoptér nebo dronů. Ty by pořídily záznam vedení a výkonný počítač by pak ve fotografiích nebo videu nalezl případné problémy, což by člověku zabralo celou věčnost.